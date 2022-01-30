"Замінування" торговельних центрів у Дніпрі: інформація не підтвердилась

30 січня на електронну пошту СБУ надійшло повідомлення про замінування торговельних центрів МОСТ-Сіті та Apollo у Дніпрі. Цю інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС. Кореспонденти Суспільного побували біля ТРЦ Мост-Сіті.

Вони розповіли, що у торговельному центрі прозвучало оголошення про надзвичайну подію. Відвідувачів попросили покинути будівлю ТРЦ. Кіносеанси, які йшли у той час в кінотеатрі, зупинили і глядачів також вивели на вулицю.

Одна людина втратила свідомість - повідомляють кореспонденти Суспільного. Їй викликали швидку.

Суспільне Дніпро Одній людині стало зле

Правоохоронці перевірили будівлю на наявність мінно-вибухових пристроїв. Нічого не знайшли.

Інформація про мінування не підтвердилась.

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