На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 550 людей

На Прикарпатті упродовж 30 січня проти COVID-19 медики щепили 550 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 178 прикарпатців, другою — 287, додатковою дозою імунізувалися 14 людей. Усього першою дозою медики щепили 437 512 жителів, другою дозою вакцинувалися 402 047 людей, додатковою — 188.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалася 71 людина. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 4 073 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 221 дитину та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 688.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 29,32% жителів області, однією дозою — 31,92%.

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Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42,5% тих, хто отримав першу дозу, та 44,6% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,2%, другою дозою — 22%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,2% — другою) і CoronaVac (23,2% і 23,2% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 67,9%.

90,8% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки Івано-Франківської громади працюватимуть у звичному режимі.

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