В одній із книгарень Івано-Франківська 90% покупців розраховуються за книжки карткою "єПідтримка". Про це Суспільному розповів працівник магазину Богдан Вовчук. У деяких книгарнях міста продажі зросли вдвічі.
За словами Богдана Вовчука, найбільший попит серед покупців має дитяча література. Далі — психологічна і художня. Найменше люди цікавляться фаховою літературою.
"Дитяча література — не з дешевих. Тому люди, які не мали можливості купити ці книги раніше, тепер можуть собі щось вибрати. Беруть книги про самовдосконалення, бізнес. Кількість покупців збільшилася, раніше ми годинами могли стояти у залі й чекати, коли зайде покупець", — розповів Богдан Вовчук.
Богдан Вовчук додає, що у книгарні також допомагають розрахуватися тим людям, у яких телефон не має відповідної платіжної функції.
Директор видавництва в Івано-Франківську Василь Карп’юк каже, що люди не купували книжки. Тепер гроші за вакцинацію підштовхнули їх до покупок.
"Це — такий, так би мовити, кисневий балон для видавничої сфери, коли можна розрахуватися з боргами, що були раніше, чи вкласти гроші в якісь нові проєкти, які "заморозили" через їхню відсутність", — каже Василь Карп'юк.
Крім того, на сайті видавництва продаж книг із 16 грудня зріс майже вдвічі. 70% покупців розраховуються одразу через Інтернет, що свідчить про те, що люди використовують саме картку єПідтримка, каже Василь Карп'юк.
"Найбільший попит у нас — на комплекти. Ми створили спеціальні комплекти за ціною 500 грн і 1 000 грн для того, щоб людям було зручно розраховуватися. Їм не треба по різних сайтах шукати, потім зіставляти ці ціни. Ми зробили комплекти різної тематики: сучасна література, нон-фікшн, кілька гуцульських комплектів", — сказав Василь Карп'юк.
Франківка Софія Сапіжак розповіла, що свою тисячу за вакцинацію отримала приблизно півтора місяця тому. За частину цієї суми планує купити книги.
"Я люблю читати. Мені подобається українська література, воєнна література. Недавно прочитала Ремарка. Зараз планую ще якусь книгу купити. На решта грошей, можливо, з друзями піду в кіно, може кудись поїду. Ще точно не визначилася", — говорить Софія Сапіжак.
Що відомо
В Україні 19 грудня офіційно стартував проєкт "єПідтримка", у межах якого українці з повним курсом щеплення від коронавірусу зможуть отримати 1 000 грн від держави.
15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.
Держава виділить близько 8 млрд грн на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
Гроші, нараховані на картку, необхідно витратити протягом чотирьох місяців, інакше вони повернуться у державний бюджет.
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