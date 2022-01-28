В одній із книгарень Івано-Франківська 90% покупців розраховуються за книжки карткою "єПідтримка". Про це Суспільному розповів працівник магазину Богдан Вовчук. У деяких книгарнях міста продажі зросли вдвічі.

За словами Богдана Вовчука, найбільший попит серед покупців має дитяча література. Далі — психологічна і художня. Найменше люди цікавляться фаховою літературою.

"Дитяча література — не з дешевих. Тому люди, які не мали можливості купити ці книги раніше, тепер можуть собі щось вибрати. Беруть книги про самовдосконалення, бізнес. Кількість покупців збільшилася, раніше ми годинами могли стояти у залі й чекати, коли зайде покупець", — розповів Богдан Вовчук.

Фото: Суспільне Карпати Працівник однієї із книгарень міста Богдан Вовчук

Богдан Вовчук додає, що у книгарні також допомагають розрахуватися тим людям, у яких телефон не має відповідної платіжної функції.

Директор видавництва в Івано-Франківську Василь Карп’юк каже, що люди не купували книжки. Тепер гроші за вакцинацію підштовхнули їх до покупок.

"Це — такий, так би мовити, кисневий балон для видавничої сфери, коли можна розрахуватися з боргами, що були раніше, чи вкласти гроші в якісь нові проєкти, які "заморозили" через їхню відсутність", — каже Василь Карп'юк.

Фото: Суспільне Карпати

Крім того, на сайті видавництва продаж книг із 16 грудня зріс майже вдвічі. 70% покупців розраховуються одразу через Інтернет, що свідчить про те, що люди використовують саме картку єПідтримка, каже Василь Карп'юк.

"Найбільший попит у нас — на комплекти. Ми створили спеціальні комплекти за ціною 500 грн і 1 000 грн для того, щоб людям було зручно розраховуватися. Їм не треба по різних сайтах шукати, потім зіставляти ці ціни. Ми зробили комплекти різної тематики: сучасна література, нон-фікшн, кілька гуцульських комплектів", — сказав Василь Карп'юк.

Франківка Софія Сапіжак розповіла, що свою тисячу за вакцинацію отримала приблизно півтора місяця тому. За частину цієї суми планує купити книги.

Фото: Суспільне Карпати Франківка Софія Сапіжак

"Я люблю читати. Мені подобається українська література, воєнна література. Недавно прочитала Ремарка. Зараз планую ще якусь книгу купити. На решта грошей, можливо, з друзями піду в кіно, може кудись поїду. Ще точно не визначилася", — говорить Софія Сапіжак.

Що відомо

В Україні 19 грудня офіційно стартував проєкт "єПідтримка", у межах якого українці з повним курсом щеплення від коронавірусу зможуть отримати 1 000 грн від держави.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділить близько 8 млрд грн на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Гроші, нараховані на картку, необхідно витратити протягом чотирьох місяців, інакше вони повернуться у державний бюджет.

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