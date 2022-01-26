"Люди святкували". Чому на Франківщині поменшало охочих щепитися проти COVID-19

Приблизно опівдні 26 січня в Івано-Франківську біля входів у два центри масової вакцинації у чергах на щеплення чекали щонайбільше по 20 людей. Поблизу третього центру черга не вишикувалася взагалі, передає кореспондентка Суспільного з місця події.

Про те, чому в місті поменшало охочих щепитися проти COVID-19, на які труднощі натрапили люди, які прийшли імунізуватися, і скільки доз вакцини проти коронавірусу залишилося в Івано-Франківській області — читайте у матеріалі.

"Аутсайдери за рівнем охоплення щепленнями"

25 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй Facebook-сторінці оприлюднив допис, в якому зазначив, що Івано-Франківщина — одна із п'яти областей-аутсайдерів за рівнем охоплення щепленнями проти COVID-19.

Що відомо: На Івано-Франківщині упродовж 25 січня проти COVID-19 медики щепили 2 735 людей.

"І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося — більше хворіємо. І, що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом хвороби. Не запитуйте потім, чому епіцентр нового спалаху саме на заході України", — написав Віктор Ляшко.

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Відповідальний за вакцинацію в Івано-Франківській області Микола Стовбан у коментарі Суспільному назвав імовірні причини низького рівня охоплення вакцинації.

"Люди святкували. Про це ви можете довідатися з їхніх сторінок у соцмережах. Це – перше. Друга причина, мабуть, те, що в нас називають "холоди". Зараз люди не хочуть стояти в черзі біля центру масової вакцинації. Третє – це міфи про вакцинацію, що, на жаль, поширюють у соціальних мережах", – сказав Микола Стовбан.

Фото: Суспільне Карпати Відповідальний за вакцинацію в області Микола Стовбан назвав імовірні причини низького рівня охоплення вакцинації

Ситуація у центрах масової вакцинації

У центрі вакцинації на вулиці Короля Данила, 15 вишикувалася черга із 20 охочих щепитися проти COVID-19.

Фото: Суспільне Карпати У центрі вакцинації на Короля Данила, 15 утворилася черга із 20 людей

Іванофранківка Ярослава Сурмачевська прийшла отримати бустерну дозу вакцини разом із чоловіком. Жінка каже, що у черзі чекають недовго. Першою дозою подружжя імунізувалося навесні 2021 року. Цього разу вакцинуватимуться препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Фото: Суспільне Карпати Іванофранківка Ярослава Сурмачевська прийшла отримати бустерну дозу вакцини

"Хочемо вакцинуватися, аби не хворіти. Ми – старші люди. Першу дозу я перенесла важко, а після другої вже все було добре", – розповіла Ярослава Сурмачевська.

Фото: Суспільне Карпати

Приблизно 20 людей у черзі чекають на вакцинацію проти COVID-19 і в центрі на вулиці Івасюка, 17.

Фото: Суспільне Карпати Ярослав Михайленко (у коричневій куртці) прийшов отримати першу дозу вакцини

Ярослав Михайленко, який прийшов отримати першу дозу, розповідає, що хоче зменшити ризик інфікування.

"Треба себе застрахувати, щоб не захворіти. А якщо вже захворію, то щоб легше перенести хворобу. Дотепер не виходило прийти, а сьогодні вдалося", – сказав чоловік.

Фото: Суспільне Карпати

Станом на 13:00 у центрі на Івасюка, 17 медики імунізували понад 30 людей. Щеплять препаратами Comirnaty/Pfizer-BioNTech і CoronaVac, розповіла кореспондентці Суспільного сімейна лікарка поліклініки № 4 Івано-Франківська Наталія Садівська.

Фото: Суспільне Карпати Сімейна лікарка поліклініки № 4 Наталія Садівська проводить щеплення у центрі на Івасюка, 17

З її слів, людей, які хочуть вакцинуватися Moderna, медики скеровують у їхню поліклініку.

У центрі вакцинації на вулиці Целевича, 34 станом на 12:00 черг не було. Юрій Касьяненко, який прийшов сюди імунізуватися другою дозою, каже, що сьогодні це зробити йому не вдалося.

Фото: Суспільне Карпати Юрій Касьяненко прийшов імунізуватися другою дозою препарату

"Немає вакцини Pfizer. Медики сказали приходити завтра. Кажуть, що вона буде зранку", – розповів Юрій Касьяненко.

26 січня станом на 12:00 у центрі вакцинації проти COVID-19 на Целевича, 34 немає жодного препарату, крім CoronaVac. Медики припинили щепити людей. Чому – пояснити кореспондентці Суспільного вони відмовилися.

Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до керівниці управління охорони здоров’я Івано-Франківської міськради Марії Бойко. На телефонні дзвінки вона не відповідала.

Залишок препаратів проти COVID-19 в області

Як повідомив Суспільному відповідальний за вакцинацію в області Микола Стовбан, станом на 26 січня на Івано-Франківщині залишилися 94 тис. 868 доз вакцини проти COVID-19.

Фото: Суспільне Карпати

На складі, де їх зберігають, є усі препарати, крім AstraZeneca.

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