Субваріант Омікрону BA.2, який наразі домінує в Данії, є більш заразним ніж звичайний субваріант BA.1, заявив 26 січня Магнус Хайніке, міністр охорони здоров’я Данії. При цьому наразі немає свідчень того, що ВА.2 викликає серйозніші форми захворювання.

Про це повідомляє Reuters.

"Немає свідчень, що ВА.2 викликає важче захворювання, але він є більш заразним" – заявив Магнус Хайніке під час пресконференції.

Субваріант Омікрону BA.1 є найбільш поширеним у світі – на нього припадають 98% випадків захворювання Омікроном. Проте, у Данії домінує субваріант BA.2.

Попередні підрахунки данських інфекціоністів свідчать, що ВА.2 може бути в півтора раза більш заразним ніж ВА.1. Крім цього, за цими ж попередніми даними обидва субваріанти несуть однакові ризики госпіталізації для пацієнта

Про небезпеку поширення субваріанту ВА.2 вже заявляли Велика Британія, Швеція та Норвегія.

Що відомо

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це новий добовий рекорд по захворюваності.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу

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