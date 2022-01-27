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Субваріант Омікрону, поширений в Данії, може бути більш заразним, але не є важчим – МОЗ Данії
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Субваріант Омікрону, поширений в Данії, може бути більш заразним, але не є важчим – МОЗ Данії

Максим Свєженцев
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Субваріант Омікрону, поширений в Данії, може бути більш заразним, але не є важчим – МОЗ Данії Фото: Укрінформ

Субваріант Омікрону BA.2, який наразі домінує в Данії, є більш заразним ніж звичайний субваріант BA.1, заявив 26 січня Магнус Хайніке, міністр охорони здоров’я Данії. При цьому наразі немає свідчень того, що ВА.2 викликає серйозніші форми захворювання.

Про це повідомляє Reuters.

"Немає свідчень, що ВА.2 викликає важче захворювання, але він є більш заразним" – заявив Магнус Хайніке під час пресконференції.

Субваріант Омікрону BA.1 є найбільш поширеним у світі – на нього припадають 98% випадків захворювання Омікроном. Проте, у Данії домінує субваріант BA.2.

Попередні підрахунки данських інфекціоністів свідчать, що ВА.2 може бути в півтора раза більш заразним ніж ВА.1. Крім цього, за цими ж попередніми даними обидва субваріанти несуть однакові ризики госпіталізації для пацієнта

Про небезпеку поширення субваріанту ВА.2 вже заявляли Велика Британія, Швеція та Норвегія.

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