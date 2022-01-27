Три десятки проб на коронавірус відправляють завтра (28 січня, — ред.) до Києва, щоб дослідити, які штами циркулюють на території Чернігівської області. Інформацію Суспільному підтвердив завідувач відділу епідеміологічного нагляду обласного лабораторного центру Артем Ярошенко.

З його слів, зразки відправляють на запит референс-лабораторії "Центру громадського здоров’я" через збільшення кількості хворих на COVID-19.

"Для того, щоб виявити, який це тип, потрібно робити секвенування цього вірусу. Робиться це на спеціальному обладнання, називається воно секвенатор. У нас такого секвенатора немає. Воно є в референс-лабораторії у Києві "Центру громадського здоров’я". При збільшенні захворюваності вони надсилають нам "квоту", так би мовити. Це 30-50 зразків. Ми відбираємо і надсилаємо. Це зразки позитивні на коронавірус", — каже Артем Ярошенко.

Проби відправляють з періодичністю у півтора-два місяці. Таким чином, восени знайшли 28 випадків інфікування штамом "Дельта". Востаннє зразки до референс-лабораторії відправляли 24 грудня, штаму "Омікрон" у них не виявили.

Сімейний лікар 3-го поліклінічного відділення міської лікарні №2 Олександр Зленко говорить, що відрізнити "Омікрон" від інших інфекційних хвороб можна хіба що за коротким інкубаційним періодом та швидкістю розповсюдження.

"Він має менший інкубаційний період – 3-5 днів. Симптоми: найчастіше – це головний біль та втома, виражена втома, чхання, біль у горлі. Це кашель, хриплий голос, тремор тіла. Ну і у 25% зниження смакових та нюхових відчуттів. Він швидше розвивається після зараження і швидше розповсюджується – оце його, можна сказати, головні ознаки".

З його слів, за останні два тижні кількість хворих на коронавірус помітно зросла: до новорічних свят на ПЛР-дослідження він направляв одну людину на тиждень, зараз на прийомі за день оглядає до 20 людей з ознаками ГРВЗ, в середньому, у п'яти з них підтверджується COVID-19.

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