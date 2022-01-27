logo logo
Омікрон чи Дельта: до Києва відправлять проби, аби з'ясувати, які штами циркулюють на Чернігівщині
МЕДИЦИНАКОРОНАВІРУСОмікронРегіони

Омікрон чи Дельта: до Києва відправлять проби, аби з'ясувати, які штами циркулюють на Чернігівщині

Юлія Суржикова
·
Омікрон чи Дельта: до Києва відправлять проби, аби з'ясувати, які штами циркулюють на Чернігівщині ФОТО: Укрінформ

Три десятки проб на коронавірус відправляють завтра (28 січня, ред.) до Києва, щоб дослідити, які штами циркулюють на території Чернігівської області. Інформацію Суспільному підтвердив завідувач відділу епідеміологічного нагляду обласного лабораторного центру Артем Ярошенко.

З його слів, зразки відправляють на запит референс-лабораторії "Центру громадського здоров’я" через збільшення кількості хворих на COVID-19.

"Для того, щоб виявити, який це тип, потрібно робити секвенування цього вірусу. Робиться це на спеціальному обладнання, називається воно секвенатор. У нас такого секвенатора немає. Воно є в референс-лабораторії у Києві "Центру громадського здоров’я". При збільшенні захворюваності вони надсилають нам "квоту", так би мовити. Це 30-50 зразків. Ми відбираємо і надсилаємо. Це зразки позитивні на коронавірус", — каже Артем Ярошенко.

Проби відправляють з періодичністю у півтора-два місяці. Таким чином, восени знайшли 28 випадків інфікування штамом "Дельта". Востаннє зразки до референс-лабораторії відправляли 24 грудня, штаму "Омікрон" у них не виявили.

Сімейний лікар 3-го поліклінічного відділення міської лікарні №2 Олександр Зленко говорить, що відрізнити "Омікрон" від інших інфекційних хвороб можна хіба що за коротким інкубаційним періодом та швидкістю розповсюдження.

"Він має менший інкубаційний період – 3-5 днів. Симптоми: найчастіше – це головний біль та втома, виражена втома, чхання, біль у горлі. Це кашель, хриплий голос, тремор тіла. Ну і у 25% зниження смакових та нюхових відчуттів. Він швидше розвивається після зараження і швидше розповсюджується – оце його, можна сказати, головні ознаки".

З його слів, за останні два тижні кількість хворих на коронавірус помітно зросла: до новорічних свят на ПЛР-дослідження він направляв одну людину на тиждень, зараз на прийомі за день оглядає до 20 людей з ознаками ГРВЗ, в середньому, у п'яти з них підтверджується COVID-19.

Читайте також:

Чотиригодинні черги до інфекційних кабінетів у Чернігові: у чому причина?

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди