Товариський матч із "сухим" рахунком: "Ужгород" зіграв внічию з "Мункачем"

Футбольний клуб "Ужгород" зіграв внічию з футбольним клубом "Мункач" — 0:0. Матч відбувся 30 січня на штучному полі стадіону "Авангард", — повідомили на сайті ФК "Ужгород". Для команди з обласного центру, це другий спаринг-матч, під час зимової підготовки до чемпіонату Першої ліги України. Для "Мункача" — це перший спаринг у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату Другої ліги.

Перші гострі епізоди на полі створили "мукачівці". Проте або удари були неточними, або кіпер "Ужгорода", який перебував на перегляді, парирував "постріли".

Згодом кілька атак поспіль нейтралізовував вже воротар "Мункача".

Фото: ФК "Ужгород"

На 23-ій хвилині відзначитися міг новачок "Ужгорода" Жонатан Ліма, який пробивав п'ятою після подачі з кутового. Проте м'яч пролетів мимо воріт.

Фото: ФК "Ужгород"

У другому таймі ударів по воротах майже не було. Тож у підсумку рахунок — 0:0.

Читайте також:

"Ужгород" розпочав зимовий тренувальний збір 20 січня. Команда планує готуватися вдома, а також в Угорщині. Взимку команду покинули Вадим Ющишин, Василь Беца, Олександр Аксьонов, Андрій Вискребенцев, Віктор Ряшко, Василь Пиняшко, Вадим Ференцик, Микола Гайдучик, Віктор Хомченко, Павло Тищук, Сергій Машталір та Михайло Готра. Натомість "Ужгород" підписав Олександра Глаголу, а також взяв в оренду в "Миная" Івана Станковича. Також, повернувся в Україну бразилець Жонатан Ліма, який гратиме за ужгородський клуб;

"Мункач" розпочав підготовку з 24 січня на власній базі в с. Дерцен. У лютому "мукачівці" зіграють контрольні матчі з "Прикарпаттям", з Івано-Франківська, луцькою "Волинню", а також ставищанським "Любомиром".;

Закарпатське дербі: "Ужгород" та "Минай" зіграли внічию у товариському матчі — 1:1.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram