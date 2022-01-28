У Дніпрі за загиблими на "Південмаші" оголосили дні жалоби

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві «Південний машинобудівний завод». Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов - повідомляє пресслужба Дніпровської міськради.

Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили траурні стрічки.

Підприємствам, організаціям та установам також рекомендували вивісити на будівлях державні прапори з чорними стрічками.

Що відомо

- 27 січня, у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї, п'ятеро людей загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

- До лікарні Мечникова доставили чотирьох поранених нацгвардійців, які отримали вогнепальні поранення під час нічного чергування у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу.

- Підозрюваного затримали 27 січня о 9. 30 на вулиці Крайній у місті Підгородне.

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