Президенти Франції Еммануель Макрон і Росії Володимир Путін у п’ятницю, 28 січня, домовилися про "необхідність деескалації" та продовження "діалогу" щодо України.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац: "Президенти Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін домовилися про "необхідність деескалації" та продовження "діалогу".

"Путін не висловив жодних образливих намірів (...). Він чітко дав зрозуміти, що не шукає конфронтації", – ідеться в повідомленні

Путін сказав Макрону, що хоче продовжити діалог із Заходом і не хоче загострення ситуації біля України, заявив представник французького президента після розмови лідерів, передає Reuters.

На сайті президента Франції офіційної інформації щодо сьогоднішніх переговорів наразі немає.

У Кремлі заявили, що Путін та Макрон під час телефонної розмови обговорили Україну, НАТО і "гарантії безпеки".

"Головною темою бесіди стало питання про надання Росії довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки, у тому числі на тлі нещодавніх російсько-американських переговорів у Женеві та зустрічі у рамках Ради Росія – НАТО у Брюсселі. Володимир Путін зазначив, що російська сторона уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про гарантії безпеки, після чого визначиться зі своїми подальшими діями", – повідомили в Кремлі.

Що відомо

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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