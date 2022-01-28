Агресія Росії проти України призвела до результатів, які є прямо протилежними декларованим Росією цілям. Замість запобігання наближенню НАТО до російських кордонів дії Росії значно наблизили війська НАТО до західного кордону РФ.

Таку заяву зробив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю російські радіостанції "Эхо Москвы"

"Що більше агресії з боку Росії ми будемо бачити стосовно України, тим більше військових сил НАТО буде перекидатися на його Схід, на території наших країн-членів", — заявив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також нагадав, що до агресії Росії проти України у 2014 році НАТО взагалі не мало військових контингентів на Східному фланзі. Проте, після 2014 року – агресії Росії в Криму та на Донбасі – Альянс розмісти додаткові сили у Польщі, країнах Балтії та у регіоні Балтійського та Чорного морів.

Столтенберг про стаття 5 Вашингтонського договору. Згідно з цією статтею, напад на одного члена НАТО означає напад на весь Альянс.

"Ми маємо зробити це дуже зрозумілим – НАТО готове захищати всіх союзників. Якщо Росія зробить проти них щось подібне, що вона вже зробила у Грузії у 2008 році або в Україні у 2014 році, на це відповідатиме весь Альянс", — каже Столтенберг.

Він також попередив, що у випадку вторгнення Росії в Україну, НАТО розмістить додаткові сили у Східній Європі на території країн-членів. Він також підкреслив, що Альянс надаватиме Україні підтримку, але не надсилатиме військ.

"Ми надаємо їй (Україні — ред.) підтримку, але не маємо наміру надсилати туди своїх військовослужбовців. Безумовно, Росія заплатить високу ціну, якщо вдереться до України, будуть застосовані економічні санкції. Українське військо нині набагато краще підготовлене, ніж у 2014 році", — заявив Столтенберг.

Що відомо

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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