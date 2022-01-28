Особам з послабленим імунітетом рекомендується робити бустерне щеплення впродовж 3-6 місяців після отримання повного курсу вакцинації. 19 січня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє цим людям згенерувати новий COVID-сертифікат раніше.
Як повідомили Суспільному у МОЗ, рішення Кабінету міністрів про зміни до постанови № 677 є суто технічним. Ця постанова регулює порядок генерації COVID-сертифікатів. Раніше в ній було закріплено, що новий сертифікат про вакцинацію можливо отримати не раніше ніж через 6 місяців після проходження повного курсу вакцинації. Для цього було необхідно зробити бустерне щеплення певним видом вакцин.
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Така норма залишала прогалину, оскільки не враховувала людей, які мають послаблений імунітет та, відповідно, можуть щепитися бустерною дозою протягом 3-6 місяців після отримання повного курсу щеплення. Фактично ці люди отримували третю дозу щеплення, але автоматизована система не могла згенерувати їхні COVID-сертифікати.
Як повідомляють у МОЗ, жодних інших змін не відбулося, адже особи з послабленим імунітетом і раніше могли щепитися третьою дозою раніше ніж через 90 днів після отримання повного курсу вакцинації.
Що відомо
- За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — в Івано-Франківській області.
- Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.
- За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це новий добовий рекорд по захворюваності.
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу
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