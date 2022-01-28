Особам з послабленим імунітетом рекомендується робити бустерне щеплення впродовж 3-6 місяців після отримання повного курсу вакцинації. 19 січня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє цим людям згенерувати новий COVID-сертифікат раніше.

Як повідомили Суспільному у МОЗ, рішення Кабінету міністрів про зміни до постанови № 677 є суто технічним. Ця постанова регулює порядок генерації COVID-сертифікатів. Раніше в ній було закріплено, що новий сертифікат про вакцинацію можливо отримати не раніше ніж через 6 місяців після проходження повного курсу вакцинації. Для цього було необхідно зробити бустерне щеплення певним видом вакцин.

Така норма залишала прогалину, оскільки не враховувала людей, які мають послаблений імунітет та, відповідно, можуть щепитися бустерною дозою протягом 3-6 місяців після отримання повного курсу щеплення. Фактично ці люди отримували третю дозу щеплення, але автоматизована система не могла згенерувати їхні COVID-сертифікати.

Як повідомляють у МОЗ, жодних інших змін не відбулося, адже особи з послабленим імунітетом і раніше могли щепитися третьою дозою раніше ніж через 90 днів після отримання повного курсу вакцинації.

Що відомо

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — в Івано-Франківській області.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це новий добовий рекорд по захворюваності.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу

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