Пораненим під час стрілянини на "Південмаші" військовослужбовцям Нацгвардії мешканці регіону дві доби збирають кров. Як повідомляє Дніпропетровська облрада на своїй сторінці у Facebook, вже зібрали 96 літрів крові.

"Від самого ранку люди долучаються до здачі крові. На базі обласного банку крові 28 січня прийняли 77 донорів, в лікарні Мечникова — 94 і ще 12-тьох — у 16-й міській лікарні. Кров для нацгвардійців здали також вісім мешканців Нікополя, три — Кам’янського та один з Кривого Рогу. Ще 30 дніпрян стали донорами 27 січня", — розповіла директорка обласної станції переливання крові Антоніна Сердюк.

Загалом за два дні донорами стали 213 мешканців області.

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