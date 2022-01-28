27 січня до клінічної лікарні №16 у Дніпрі доставили Нацгвардійця з вогнепальним пораненням грудної клітини. За словами завідуючого хірургічного відділення лікарні Андрія Кучерявенко, стан чоловіка важкий, але стабільний.

"Хворий був терміново проінструктований бригадою хірургів, травматологів, судинними хірургами до реанімації. Під час хірургічного втручання виявлено пошкодження лівої плечової артерії, її повністю відновили. Поранений втратив майже три літри крові", - розповів завідуючий.

Андрій Кучерявенко говорить: військовослужбовець знаходиться у свідомості, дихає самостійно. Наразі поранений перебуває у реанімаційному відділенні.

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