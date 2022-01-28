У Дніпрі, 28 січня, до лікарні Мечникова прийшло понад 100 людей, аби здати кров для поранених нацгвардійців під час стрілянини на машинобудівному заводі "Південмаш". Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Війсковослужбовець Ян здає кров вдруге. Чоловік каже: з пораненими служив у різних частинах та коли почув про подію, зрозумів, що має допомогти.

Суспільне Дніпро Військовослужбовці та цивільні прийшли до лікарні Мечникова, аби здати кров

Військовослужбовець Юрій Перехресть служить с пораненими в одній частині говорить: допомагає не лише донорством.

"Допомагаємо фінансово та чим можемо, я вважаю, що з будь-якою людиною таке може трапитись. Я в цій часті був, я знав загиблого старшого лейтенанта Олександра Буганова, який був начальником караулу. Дідівщини, як такої, в нас немає. Якісь не статутні взаємовідносини, такого не може бути", - розказав чоловік.

До донорства долучились військові, працівники лікарні та охочі дніпряни. Для збору крові до лікарні приїхали фахівці з Дніпровської обласної станції переливання крові.

За словами завідувачки відділу заготівлі компонентів крові обласної станції переливання Наталії Гуристримби, на 10 годину ранку зібрали вже 10 літрів крові.

Генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко розповів: 27 січня, пораненим перелили більше 12 літрів крові.

Що відомо

27 січня, на машинобудівному заводі "Південмаш" військовослужбовець Нацгвардії розпочав стрілянину, п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро шпиталізували.

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