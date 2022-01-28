Уродженця Сум — генерал-лейтенанта Юрія Лебедя — Президент України призначив виконувачем обов’язки командувача Національної гвардії України.
Відповідний указ №35/2022 опублікували на сайті президента 27 січня.
Хто такий Юрій Лебедь
Юрій Лебедь народився у Сумах. Йому — 54 роки. Він закінчив Національну академію оборони та здобув оперативно-тактичний рівень підготовки — магістр. Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.
У 2019 році його призначили заступником командувача Національної гвардії України. Лебедь нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Що відомо
- Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади через трагедію в Дніпрі.
- 27 січня у Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.
- Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгороднє Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.
- ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).
- П'ятеро поранених перебувають у різних лікарнях Дніпра. Найважчий стан у військовослужбовиці: вона втратила багато крові, зараз — на апараті ШВЛ. Всіх поранених прооперували.
- Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.
- Народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик повідомила, що раніше стрілець скаржився на знущання.