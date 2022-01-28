Уродженця Сум — генерал-лейтенанта Юрія Лебедя — Президент України призначив виконувачем обов’язки командувача Національної гвардії України.

Відповідний указ №35/2022 опублікували на сайті президента 27 січня.

Хто такий Юрій Лебедь

Юрій Лебедь народився у Сумах. Йому — 54 роки. Він закінчив Національну академію оборони та здобув оперативно-тактичний рівень підготовки — магістр. Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.

У 2019 році його призначили заступником командувача Національної гвардії України. Лебедь нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Що відомо