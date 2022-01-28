З 1 січня 2022 року стали обов’язковими оновлені норми шкільного харчування: ковбасу замінили м’ясом, консервовані овочі – квашеними або свіжими, зменшили кількість солі та цукру в стравах. Суспільне підготувало серію матеріалів про те, як звикають до нового меню учні та працівники шкіл Кіровоградської області.

В олександрійській школі №19 меню для учнів затвердили після спільного приготування і дегустації

Чи готові кухарі в громадах Кіровоградської області до нового шкільного меню, Суспільному розповіли начальниця Помічнянського міського відділу освіти Ніна Семашко, директорка школи села Первозванівка Оксана Курлова та шкільні кухарки з Помічної та Знам’янки Тамара Колісніченко та Ірина Смірнова.

Частина шкіл використовували страви з нового меню й раніше

Поки нові норми мали рекомендаційний характер, школи, за бажанням, могли ними користуватися. Так було в школах Помічнянської громади Новоукраїнського району – розповіла Ніна Семашко: ”Рецепти Євгена Клопотенка використовували і у 2020-му, і у 2021 році. Всі наші кухарі пройшли навчання на базі регіонального центру професійної освіти у Кропивницькому. Працюємо за технологічними картками, в яких розписані набір продуктів для страви, процес приготування, температура. Є навіть картинки з готовими стравами. У кухарів проблем не виникає”.

Зі слів начальниці Помічнянського відділу освіти, складнощі виникали на етапі складання тендерної документації, коли мали дати чіткий опис кожного продукту для нового меню: ”На сьогодні всі тендери на харчування провели, договори уклали, затримки з постачанням продуктів немає”.

Директорка Первозванівської школи Оксана Курлова сказала, що для них 2021 рік був перехідним: ”Зменшували кількість солі та цукру, стало більше овочів та фруктів. Та якщо чесно, дітей довелося привчати до нового меню”.

”Впроваджувати нове меню неважко”

За словами Оксани Курлової, перелік продуктів збільшився, стали ретельніше слідкувати за їхньою якістю. Меню, сказала, стало більш різноманітним, повторюється раз на чотири тижні: ”Кухарі працюють за технологічними картками, це не з голови взяті продукти. Держпродспоживслужба затверджує не всі страви, запропоновані Клопотенком. Проблема в спеціях. І тут все залежить від професіоналізму кухарів та людини, яка розробляє ці технологічні картки”.

Після впровадження нового шкільного меню тіснішою стала співпраця директора школи з керівництвом громади, сказала Оксана Курлова: ”По-новому працювати складно, об’ємно. Збільшується штатний розклад. Проблеми виникають в громадах, де не підписані тендерні угоди. Питання в тому, чи готові оператори ринку постачати необхідні продукти, бо умови змінились – все має бути свіжим. Наприклад, ми не можемо прийняти пакет з м’ясом, розморозити частину, а залишок відправити в холодильник. Усе, що привозять, маємо використати, не залишаючи на потім. Відповідні вимоги щодо обсягів продуктів ми ставили перед постачальником”.

Зі інформацією Оксани Курлової, у Первозванівській школі є рада харчування, де батьки, якщо вони пройшли відповідний медогляд, в будь-який момент можуть прийти в їдальню і ознайомитися з тим, що їдять діти.

”Не кожна сім’я може своїй дитині запропонувати те, що вони їдять в шкільній їдальні”

Кухарка помічнянського ліцею ”Гармонія” Тамара Колісніченко сказала, що діти звикли до нового меню: ”Діти вже звикли до того, що чай, наприклад, без цукру. П’ють каркаде, узвар та інші напої. Зрозуміло, що для когось вони смачні, для когось – ні. Та, думаю, не кожна сім’я може своїй дитині запропонувати те, що вони їдять в шкільній столовій. Основні продукти привозять двічі на тиждень, овочі та фрукти – раз”.

За словами шефкухарки Знам’янської спеціалізованої школи-інтернату Ірини Смірнової, в шкільному меню побільшало салатів та овочевих страв, діти активніше стали цікавитись змістом шкільного меню: ”Діти читають меню, щоб дізнатись – що сьогодні буде новенького, адже раніше меню було стандартним і одноманітним”.

Ніна Семашко вважає, що нове шкільне меню виховує нову культуру харчування: ”Це не тільки страва, яку приготували. Це новий простір їдальні, меблі, культура вживання їжі. Тобто не можна їсти панкейки ложкою і без серветки”.

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