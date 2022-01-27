З 1 січня 2022 року стали обов’язковими оновлені норми шкільного харчування: ковбасу замінили м’ясом, консервовані овочі – квашеними або свіжими, зменшили кількість солі та цукру в стравах. Суспільне підготувало серію матеріалів про те, як звикають до нового меню учні та працівники шкіл Кіровоградської області.

Про негативні відгуки на нове шкільне меню Суспільному розповів автор рецептів Євген Клопотенко. Також про те, чому вирішив змінити систему, яка працювала десятиліттями та чи п’є чай з цукром.

На ваш погляд, "Меню за Клопотенком" у школах має більше позитивних чи негативних відгуків?

Одразу маю пояснити важливу річ, яку багато хто плутає. Обов’язкового “Меню Клопотенко” не існує. Ніхто не вимагає від кухарів в їдальнях готувати за моїми техкартками. Вони були створені для того, щоб полегшити школам імплементацію нових норм, розроблених МОЗ. Бо саме норми є обов’язковими.

Повертаючись до вашого питання. Десь 40 відсотків відгуків є позитивними. У 60 відсотках випадків стосовно реалізації реформи на місцях є зауваження.

Чи бували у школах, де впровадили нове меню? Що співпало з очікуваннями, що ні?

Я розвиваю соціальний проєкт з поліпшення культури харчування в Україні CultFood з 2017 року. Я був у дуже багатьох школах по всій Україні і знаю, як і на чому там готують – це все було враховано. У 2018 році команда CultFood розробила Новий рецептурний збірник для шкіл. За два роки нове харчування запровадили у третині українських шкіл. Можна сказати, що до 2020 року на нове меню перейшли всі проактивні школи. В них не виникло жодних проблем з новими нормами у 2021 році. Ті, хто ще працював за радянськими стандартами та до останнього чекав, що реформу відмінять, дійсно не знав, що робити.

Чи вносились корективи у меню за перехідний 2021 рік, коли школи тестували його?

У травні 2021 року ми виклали у вільний доступ всі техкартки нового рекомендованого меню, для того, щоб всі могли з ними ознайомитись, кухарі приготували ці страви, діти скуштували їх. Весь зворотній зв’язок ми обробили та врахували у фінальних техкартках.

Ви п’єте чай, каву з цукром? Якщо так, то скільки ложок?

Ні. І взагалі майже не вживаю солодкого.

Чому ви вирішили змінити систему харчування у школах, яка працювала десятиліттями?

Я пам’ятаю, чим мене годували у шкільній їдальні. Ви здивуєтесь, але у моєї мами в шкільні роки меню було аналогічне. Неможливо виростити людей майбутнього, якщо годувати їх їжею минулого. Кухарі у шкільних їдальнях готували за радянським збірником рецептур, який датується 1957 роком (був перевиданий у 1987 році – ред.). Але навіть через їжу ми отримуємо певну інформацію. Очевидно, що, куштуючи "розсольник по-ленінградськи", діти дізнавалися про страву з міста, якого вже навіть не існує. І це я не кажу вже про якість самих страв – ми всі пам’ятаємо ці макарони, що злипались, манну кашу з грудочками...

Раніше — в СРСР зокрема — їжа повинна була бути безпечною та давати дітям здоров’я. Ніхто не говорив про смак. Але коли з’явилася купа cупермаркетів з широким вибором гастрономії, діти зрозуміли, що їсти в школі немає сенсу. І що замість того, аби поїсти в їдальні, краще купити в магазині щось смачне. Їдальні почали програвати. І наше завдання — повернути дітей назад у їдальні, запропонувавши їм збалансовану та смачну їжу.

Директорка Первозванівського НВО Оксана Курлова питає: "Чому у новому меню, якщо суп з крупою, не можна на друге кашу? Вони ж містять різні поживні речовин? Ми й дома так харчуємось, виходить – це неправильно?"

Меню складено таким чином, щоб зробити харчування дітей максимально різноманітним.

Мама двох учениць з Кропивницького Наталія Сметанко говорить: "Нібито збільшили кількість м’яса, але по факту його 120-170 грамів два рази на тиждень. Ви вважаєте це достатня кількість білків?"

Це не так. Норма споживання птиці складає шість разів на тиждень під час сніданку, обіду або вечері; свинини, телятини або яловичини три рази на тиждень під час обіду та риби два рази на тиждень під час сніданку, обіду або вечері. Кількість залежить від вікової групи.

Начальниця відділу освіти Помічнянської міськради Ніна Семашко питає: "Нова культура харчування – це не тільки страва, яку пригодували. Це – новий простір їдальні, не можна їсти панкейки ложкою і без серветки. Що ви про це думаєте?"

Так, звісно, культуру споживання формує і оточення, у я кому харчуються діти. У Держбюджеті на 2022 рік передбачено субвенцію у розмірі 1,5 мільярдів гривень на модернізацію харчоблоків у школах. Ці кошти, наскільки я знаю, можна використати і на ремонт приміщення.