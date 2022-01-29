З 1 січня 2022 року стали обов’язковими оновлені норми шкільного харчування: ковбасу замінили м’ясом, консервовані овочі – квашеними або свіжими, зменшили кількість солі та цукру в стравах. Суспільне підготувало серію матеріалів про те, як звикають до нового меню учні та працівники шкіл Кіровоградської області.

В олександрійській школі №19 меню для учнів затвердили після спільного приготування і дегустації.

”Змінилися продукти та обсяги”. Чи звикли діти та кухарі на Кіровоградщині до нового шкільного меню.

Як ставиться до нового меню кропивницька лікарка-гастроентеролог Тетяна Кожухар та чи потрібні були зміни в шкільному харчуванні розповіли Суспільному очільниця управління освіти міської ради Кропивницького Лариса Костенко та відповідальна за систему харчування управління освіти міської ради Кропивницького Ірина Сидоренко.

Нове меню: що змінилося?

Фрукти, свіжі та тушковані овочі завжди були у шкільному меню, розповіла Ірина Сидоренко. Збільшили порції з м’яса, птиці та риби. В обмеженій кількості використовують цукор та сіль. Чай, компот, узвар готують без цукру. Страви з м’яса та птиці за новими нормами мають бути на сніданок тричі на тиждень. Одна страва з яєць і одна страва з риби. Харчування має бути збалансованим. Розширили перелік асортименту: пекінська капуста, червонокачанна, курага, чорнослив, насіння соняшника, напій з шипшини.

"Реформа шкільного харчування – не лише нове меню, це ще й оновлення обладнання харчоблоків",– Лариса Костенко

За словами Лариси Костенко 25% шкіл Кропивницького мають оновлене обладнання у харчоблоках. У 2020 та 2021 роках більше двох мільйонів державної субвенції витратили на оновлення харчоблоків, придбання нового обладнання та посуду. Продукти до шкіл завозять в певні дні, щоб на столи потрапляло все свіже і безпечне. "Щоб сформувати правильну культуру харчування у дитини, треба, щоб і вдома було різноманітне меню: з овочів, бобових культур та сухофруктів", – каже Лариса Костенко.

"Сучасні діти не знають, що таке буряк чи гарбуз",– дитячий гастроентеролог Тетяна Кожухар.

Чим старшою є дитина, тим складніше привчити її до страв, які вона раніше не їла, каже Тетяна Кожухар. Формувати звички до правильного харчування потрібно з малого віку. "Якщо дитина відмовляється їсти окремі продукти, треба пройти обстеження у гастроентеролога, а вже потім приймати рішення щодо обмеження окремих продуктів в раціоні дитини".

Чому не всі учні готові до здорового харчування

За словами Лариси Костенко, в минулому році працівники управління освіти провели конкурс між школами Кропивницького на кращий ланч, старші учні запропонували додати шаурму.

Їжа має бути не лише корисна, але і візуально красиво оформлена, каже Ірина Сидоренко. "Корисні страви мають інший вигляд: вони не обсмажені, без хрусткої скоринки. Тому ми проводимо роботу з кухарями, аби вони приділяли увагу оформленню шкільного меню. Адже діти спочатку "їдять очима", а вже потім смакують".