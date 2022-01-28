Справа Ан-26: у суді Чугуєва на Харківщині посилили безпеку

У Чугуївському міському суді 28 січня має відбутися підготовче засідання у справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині. У суді посилили безпеку — чергує поліція. Очікують на учасників процесу — обвинувачених, родичів загиблих та адвокатів.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, на території суду чергують кілька десятків поліцейських.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

На місці катастрофи поблизу Чугуєва — свіжі квіти. Очікується, що на засідання приїдуть родичі щонайменше восьми родин загиблих.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Засідання у Чугуївському міському суді має розпочатися о 10:00. Через велику кількість учасників процесу для охочих бути присутніми на засіданні представників ЗМІ мають виділити окрему залу.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Справу слухатиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.

На підготовчому засіданні представник 28 потерпілих планує заявити цивільні позови на загальну суму 28 млн грн до Міноборони, військової частини А-4104 та Державної казначейської служби.

Слухайте подкаст Суспільного Харків "Ан-26. Історія останнього польоту" на платформах у SoundCloud, Apple та Google Podcasts