Справа Ан-26: у суді Чугуєва на Харківщині посилили безпеку

У Чугуївському міському суді 28 січня має відбутися підготовче засідання у справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині. У суді посилили безпеку — чергує поліція. Очікують на учасників процесу — обвинувачених, родичів загиблих та адвокатів.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, на території суду чергують кілька десятків поліцейських.
На місці катастрофи поблизу Чугуєва — свіжі квіти. Очікується, що на засідання приїдуть родичі щонайменше восьми родин загиблих.
Засідання у Чугуївському міському суді має розпочатися о 10:00. Через велику кількість учасників процесу для охочих бути присутніми на засіданні представників ЗМІ мають виділити окрему залу.
Що відомо
- 25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів та офіцерів. Один курсант вижив.
- Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Справу слухатиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.
- У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.
- На підготовчому засіданні представник 28 потерпілих планує заявити цивільні позови на загальну суму 28 млн грн до Міноборони, військової частини А-4104 та Державної казначейської служби.
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