Представник 28 потерпілих у справі про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом готує цивільні позови від родичів загиблих до Міноборони, військової частини А-4104 та Державної казначейської служби.

Про це Суспільному розповів Віталій Погосян, який представляє 28 потерпілих у справі.

"Завтра буду подавати 28 цивільних позовів. Ми будемо позиватися до Міністерства оборони, військової частини і до Держказначейства. [Просимо стягнути з держави] по 1 млн кожному. Загалом 28 млн грн", — сказав Погосян.

"Якщо держава не забезпечила права на життя, що було у нашому випадку, це вже порушення ст. 2 Європейської конвенції з прав людини. Ми виходили з того, що держава повинна була забезпечити безпеку польоту, тому позиваємося до держави. І вимагаємо моральну шкоду від держави за те, що вона не забезпечила право на життя хлопців, які загинули", — пояснив представник потерпілих.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників, з яких 34 — потерпілі (уцілілий курсант В'ячеслав Золочевський та родичі загиблих). Потерпілою стороною також визнано Міноборони. Підготовче засідання у справі має відбутися у Чугуївському міському суді 28 січня.

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