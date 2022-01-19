У справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині призначили підготовче засідання

Підготовче засідання у справі про падіння літака Ан-26 відбудеться у Чугуївському міському суді 28 січня.
Засідання розпочнеться о 10:00, повідомили у пресслужбі суду.
Справу слухатиме суддя Оксана Золотоверха.
"За допомогою автоматизованої системи документообігу суду КП "Д-3"справа авторозподілена судді Золотоверхій О.О. Ухвалою судді від 18.01.2022 у справі призначено підготовче судове засідання на 10.00 годину 28.01.2022", — йдеться у повідомленні.
Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня.
Що відомо
- 25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. У результаті катастрофи загинули 26 курсантів. Ще один курсант В'ячеслав Золочевський вижив.
- У грудні Державне бюро розслідувань України оголосило підозри трьом посадовцям: це командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов; колишній командир військової частини А4104 В'ячеслав Глазунов, колишній керівник управління польотами на аеродромі "Чугуїв" Олександр Жук.
- У квітні 2021 року слідчі ДБР вручили ще три підозри у справі катастрофи Ан-26: заступнику командира військової частини А4104 Віктору Вовку, заступнику командира з льотної підготовки Роману Куценку та депутату обласної ради Олександру Турінському, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
- У травні ДБР завершило розслідування катастрофи Ан-26 на Харківщині та назвало її основні причини. За час розслідування провели понад 150 експертиз.
- "Є докази, які доводять причетність підозрюваних до катастрофи", — слідчий ДБР у справі Ан-26.
- У вересні 2021 генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що розгляд справи затягує один з підозрюваних, колишній командувач Повітряних сил Сергій Дроздов.