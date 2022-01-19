У справі про катастрофу Ан-26 на Харківщині призначили підготовче засідання

Підготовче засідання у справі про падіння літака Ан-26 відбудеться у Чугуївському міському суді 28 січня.

Засідання розпочнеться о 10:00, повідомили у пресслужбі суду.

Справу слухатиме суддя Оксана Золотоверха.

"За допомогою автоматизованої системи документообігу суду КП "Д-3"справа авторозподілена судді Золотоверхій О.О. Ухвалою судді від 18.01.2022 у справі призначено підготовче судове засідання на 10.00 годину 28.01.2022", — йдеться у повідомленні.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня.

Що відомо