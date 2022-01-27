Судова зала для розгляду справи про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом вміщує до 50 людей, тоді як учасників справи 56. Журналісти зможуть спостерігати за засіданням в окремій залі.

Про це 27 січня повідомили у Чугуївському міському суді, відповідаючи на "численні запити засобів масової інформації".

"Згідно обвинувального акту та додатків до нього, участь у вказаному кримінальному провадженні приймають 56 осіб (в тому числі обвинувачені, захисники, потерпілі, представники потерпілих). В залі судового засідання Чугуївського міського суду можливо розмістити близько 50 осіб", — зазначають у суді.

"З урахуванням розмірів зали судових засідань та кількості учасників провадження відсутня можливість розмістити всіх бажаючих висвітлювати судовий процес представників ЗМІ безпосередньо у залі суду, де відбуватиметься підготовче судове засідання", — йдеться у повідомленні.

В окремому приміщенні представники ЗМІ зможуть спостерігати за засіданням в режимі відеоконференції, повідомили в суді.

Що відомо

25 вересня 2020 року під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26Ш. Внаслідок катастрофи загинули 26 курсантів. Один курсант вижив.

Державне бюро розслідувань направило справу про катастрофу до суду 14 січня 2022 року. Справу слухатиме суддя Чугуївського міського суду Оксана Золотоверха.

У судовому процесі про катастрофу Ан-26 на Харківщині — понад пів сотні учасників.

На підготовчому засіданні представник 28 потерпілих планує заявити цивільні позови на загальну суму 28 млн грн до Міноборони, військової частини А-4104 та Державної казначейської служби.

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