Окупанти 2 рази відкривали вогонь — штаб ООС

За добу 27 січня бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це штаб операції Об’єднаних сил.

"Неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.

Також на Луганщині диверсійно-розвідувальної група противника намагалася проникнути у заборонену територію.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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