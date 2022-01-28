Окупанти 2 рази відкривали вогонь — штаб ООС

За добу 27 січня бойовики 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
"Неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.
Також на Луганщині диверсійно-розвідувальної група противника намагалася проникнути у заборонену територію.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Що відомо
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
- 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.