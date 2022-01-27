Російський газовий монополіст "Газпром" свідомо маніпулює Європейським законодавством, щоб отримати сертифікат лише для частини газопроводу "Північний потік-2", що проходить територією Німеччини.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, йдеться про створення дочірньої компанії Газпрому "Gas for Europe", яку Росія хоче зареєструвати як власника та оператора частини "Північного потоку-2", що проходить територією Німеччини.

"Це — ніщо інше, як маніпуляція, бажання бути понад законом і продовжувати шантажувати Європу газом ще не один рік", — наголосив Вітренко.

Посадовець пояснив, що такі дії прямо суперечать чітко вираженій політичній волі Європейського парламенту і Ради ЄС, які свідомо розповсюдили правила Третього енергопакету на "Північний потік-2".

"Це сталося у квітні 2019. Газпром намагався в рамках регуляторних процедур отримати звільнення від застосування вимог Третього енергопакету ЄС до ПП2, однак спочатку BNetzA, а згодом і Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовили в наданні будь-яких преференцій цьому газопроводу", — нагадав він.

Вітренко зазначив, що це не зупинило російську сторону.

"Вони пішли далі. І попри те, що "Північний потік-2" – це єдина труба, яка не має жодного інтерконектора, хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км із понад 1200. Однак газопроводи на території ЄС і так підпадали під європейське регулювання (як це було у випадку з продовженням газопроводу Північний потік-1 вже на території ЄС), а Директива Ради ЄС 2019 була прийнята саме для того, аби правила стосувалися усього газогону – від Усть-Луги в Росії до Любміна в Німеччині", — наголосив голова "Нафтогазу".

У зв’язку з цим він нагадав про інтерв’ю Politico заступник головного директора Європейської комісії з питань енергетики Клаус-Дітер Борхардт, який сказав, що якщо "Газпром" залишиться власником частини "Північного потоку-2" від російського берега до точки входу в територіальні води Німеччини, а інша компанія володітиме останнім 54 кілометрами, то "це можна розглядати як обхід правил про анбандлінг".

За словами Вітренка, відтак BNetZA може відновити процес сертифікації оператора Північного потоку-2, який був зупинений в листопаді.

"Нафтогаз, який був офіційно долучений до цієї процедури, надасть усі юридичні аргументи, чому європейським правилам має відповідати увесь газогін, а не тільки його німецька частина", — пояснив посадовець.

Відтак Юрій Вітренко закликав новий німецький уряд та регулятора не дозволити Росії "зневажати європейські норми і закони", особливо на тлі загострення ситуації на російсько-українському кордоні.

"Даючи Росії право бути понад законом в енергетиці, Путін отримує зелене світло бути понад законом і здоровим глуздом і в усьому іншому", — підсумував він.

Що відомо

Німеччина відклала сертифікацію газогону "Північний потік-2" до тих пір коли газогін буде зареєстровано за німецьким законодавством. Скільки саме триватиме затримка невідомо, але, вочевидь у першій половині 2022 року рішень щодо "Північного потоку-2" ухвалено не буде.

Відкладення Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2" може призвести до декількох сценарії, розповів в ефірі "Українського радіо" директор Центру глобалістики Михайло Гончар. Існує імовірність, що "Газпром" може проігнорувати вимоги ЄС та запустити газогін попри відсутність сертифікації. А, власне, реєстрація оператора на території ЄС становить великі незручності для російської газової корпорації.

Михайло Гончар вважає, що "Газпром" міг би запустити газопровід і самостійно: "Єдина опція, яка лишається для “Газпрому” – це запустити його самовільно, не чекаючи завершення процедури сертифікації. Він може це зробити, і в російських медіа не раз про це йшлося. Все, що очікує “Газпром” в такому випадку, – невеликий з огляду на масштаб компанії штраф. Йдеться про суму порядку мільйона євро й це не та сума, яка зупинить “Газпром”, якщо буде прийняте відповідне політичне рішення в Кремлі".

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