Активістки Femen 27 січня провели акцію біля будівлі Офісу Президента України. Вони вимагали від президента Зеленського скасувати наказ про військовий облік для жінок.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі організації.
"Жінки та дівчата мають брати участь у військових конфліктах виключно на добровільних засадах. Влада не має морального права змушувати жінок до участі у війнах. Жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, і тому на них не можуть накладатися рівні обов'язки" — сказано у зверненні активісток.
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Активістки вимагають від військового керівництва країни скасувати наказ про обов’язковий військовий облік та мобілізацію жінок.
Що відомо
- 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.
- 21 січня Міністерство оборони розробило нову редакцію наказу про військовий облік для жінок. У новій редакції визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік, які споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. У попередньому документі йшлося про 35 фахових напрямків, що об‘єднували понад 200 спеціальностей.
- У 2020 році Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш назвав гендерну нерівність однією з найбільших проблем в світі.
- Україна підписала Стамбульську конвенцію, яка забороняє домашнє насильство та насильство щодо жінок, ще у 2011 році. Проте Верховна рада досі не ратифікувала її.
- У травні 2021 року Верховна комісарка ООН Мішель Бачелет заявила, що пенсійні виплати для жінок в Україні в середньому на 30% нижче, ніж пенсійні виплати для чоловіків
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