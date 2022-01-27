logo logo
Активістки Femen вимагали від Зеленського скасувати наказ про військовий облік жінок
ПОЛІТИКАГЕНДЕРНА РІВНІСТЬПРАВА ЛЮДИНИГендерна дискримінаціяПодіїПолітикаЛюдиЖиття

Активістки Femen вимагали від Зеленського скасувати наказ про військовий облік жінок

Максим Свєженцев
·
·
Активістки Femen вимагали від Зеленського скасувати наказ про військовий облік жінок Фото: Femen

Активістки Femen 27 січня провели акцію біля будівлі Офісу Президента України. Вони вимагали від президента Зеленського скасувати наказ про військовий облік для жінок.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі організації.

"Жінки та дівчата мають брати участь у військових конфліктах виключно на добровільних засадах. Влада не має морального права змушувати жінок до участі у війнах. Жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, і тому на них не можуть накладатися рівні обов'язки" — сказано у зверненні активісток.

Читайте також: Що таке гендерна дискримінація і куди на неї скаржитися. Розповідає Мін'юст

Активістки вимагають від військового керівництва країни скасувати наказ про обов’язковий військовий облік та мобілізацію жінок.

Активістки Femen вимагали у Зеленського скасувати наказ про військовий облік жінокФото: Femen

Активістка Femen біля Офісу Президента

Активістки Femen вимагали у Зеленського скасувати наказ про військовий облік жінокФото: Femen

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

"Це стосується не лише жінок". Експерти розповіли про домашнє насильство в Україні

"Гендерна сліпота". Які існують міфи про пансексуальність

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди