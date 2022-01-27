Активістки Femen 27 січня провели акцію біля будівлі Офісу Президента України. Вони вимагали від президента Зеленського скасувати наказ про військовий облік для жінок.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі організації.

"Жінки та дівчата мають брати участь у військових конфліктах виключно на добровільних засадах. Влада не має морального права змушувати жінок до участі у війнах. Жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, і тому на них не можуть накладатися рівні обов'язки" — сказано у зверненні активісток.

Активістки вимагають від військового керівництва країни скасувати наказ про обов’язковий військовий облік та мобілізацію жінок.

Фото: Femen Активістка Femen біля Офісу Президента

Фото: Femen

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