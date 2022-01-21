Міноборони розробило нову редакцію наказу щодо військового обліку жінок

Міністерство оборони надіслало для погодження Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок.

Як повідомили у відомстві, у новій редакції визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік, які споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. У попередньому документі йшлося про 35 фахових напрямків, що об‘єднували понад 200 спеціальностей.

"У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі" — сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Як відзначається, йдеться про спеціальності у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту.

Міністр оборони також повідомив, що до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік не можуть застосовуватися штрафи.

Що відомо

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

Наказ Міністерства оборони про ведення обліку придатних до військової служби жінок не зобов’язує до цього фізичних осіб-підприємців. А голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу") заявив, що перелік професій, представниці яких мають ставати на військовий облік, скоротять у "бік зменшення та здорового глузду".

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративну відповідальність. Після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, будуть штрафувати підприємства від 5500 до 8500 грн.

У ЗСУ запевняють, що зміни до закону, якими жінок деяких професій зобов'язують ставати на військовий облік, не пов'язані із можливою агресією Росії щодо України. І додають, що жінки-спеціалісти будуть використані лише у разі крайньої потреби під час мобілізації: раніше на службу призвали майже 200 тисяч жінок, але тільки за їхньою згодою.

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