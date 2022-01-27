Парламент Каталонії посмертно визнав невинними усіх людей, яких стратили за звинуваченням у чаклунстві між XV та XVIII століттями.

Окрім того, проголосований документ пропонує владі регіону розглянути можливість перейменування площі та вулиці та честь жінок, які стали жертвами таких звинувачень, передає The Guardian.

За оцінками істориків протягом зазначених трьох століть у Каталонії за чаклунство стратили близько тисячі людей. Загальна кількість страчених "відьом" по всій Європі становила близько 50 тисяч.

Як зазначають історики, на більшій частині тодішньої Іспанії Інквізиція більше цікавилася мусульманами та євреями, який насильно навертали у християнство. Однак Каталонія стала винятком, де полювання на відьом тривало до XVIII сторіччя.

За словами професора новітньої історії Барселонського університету Пау Кастелла, полювання на відьом було більш поширеним явищем у Каталонії, оскільки сільські райони перебували під повною владою феодалів, і самого тільки визнання було достатнім доказом провини. При цьому, як наголосив науковець, якщо у справу втручалася Інквізиція, то багатьох обвинувачених навпаки відпускали.

Що відомо

Влада Шотландії підтримала законопроєкт про реабілітацію 2600 людей, які протягом XVI-XVIII століть були засуджені на території країни за нібито чаклунство й страчені.

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