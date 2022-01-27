В ОРДЛО чоловіка засудили до 12 років в'язниці "за шпигунство"

На тимчасово окупованій території Луганської області окупанти засудили до 12 років чоловіка за нібито співпрацю з українською розвідкою. Про це повідомляє ресурс так званої "прокуратури" самоназваної "ЛНР".

"На початку вересня 2017 року підсудний був завербований співробітниками Служби зовнішньої розвідки України, після чого йому поставлено перевіркове завдання щодо збирання відомостей про високопоставлених державних службовців та правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Додали, що з 2017 до 2021 року чоловік нібито збирав інформацію про пересування військової техніки та економічну ситуацію в "Республіці".

Також окупаційна адміністрація повідомляє, що підсудний визнав провину і покаявся.

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