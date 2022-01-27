Університет "ХПІ" ухвалив рішення про дистанційне навчання

Заняття у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" з 7 по 25 лютого 2022 року проходитимуть у дистанційному режимі.
"У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні [...] наказую перевести освітній процес в університеті на дистанційну форму навчання з 7 лютого 2022 року по 25 лютого 2022 року", — йдеться в наказі ректора вишу Євгена Сокола.
Заняття будуть дистанційними за рекомендаціями МОН.
Яка ситуація в інших вишах Харкова
Харківський національний університет радіоелектроніки проводить заняття в дистанційній формі ще з вересня, повідомила Суспільному керівниця пресслужби Дар'я Ромасько.
"Перший наказ про переведення на дистанційну форму навчання в нас від 22 вересня. Ми його постійно продовжуємо. Востаннє — 29 грудня. Наказ продовжили до зміни епідеміологічної ситуації в Україні", — сказала Ромасько.
Чи відправлять на дистанційне навчання студентів Харківського національного університету ім. Каразіна, поки не відомо, сказала речниця вишу Лілія Змій.
Що відомо
- Харківщина перебуває у "помаранчевій зоні". "Відмічається погіршення усіх індикаторних показників, рекомендованих ВООЗ для моніторингу епідситуації", — говорить головна санітарна лікарка області Любов Махота.
- Учні 38 шкіл та окремі класи у 60 школах Харківської області не відвідують заняття у навчальних закладах через випадки захворюваності на коронавірусну хворобу, 25 січня розповіла заступниця директора Департаменту освіти та науки Харківської облдержадміністрації Ольга Алфьорова.