Університет "ХПІ" ухвалив рішення про дистанційне навчання

Заняття у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" з 7 по 25 лютого 2022 року проходитимуть у дистанційному режимі.

"У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні [...] наказую перевести освітній процес в університеті на дистанційну форму навчання з 7 лютого 2022 року по 25 лютого 2022 року", — йдеться в наказі ректора вишу Євгена Сокола.

kpi.kharkov.ua Наказ опублікований на сайті університету

Заняття будуть дистанційними за рекомендаціями МОН.

Яка ситуація в інших вишах Харкова

Харківський національний університет радіоелектроніки проводить заняття в дистанційній формі ще з вересня, повідомила Суспільному керівниця пресслужби Дар'я Ромасько.

"Перший наказ про переведення на дистанційну форму навчання в нас від 22 вересня. Ми його постійно продовжуємо. Востаннє — 29 грудня. Наказ продовжили до зміни епідеміологічної ситуації в Україні", — сказала Ромасько.

Чи відправлять на дистанційне навчання студентів Харківського національного університету ім. Каразіна, поки не відомо, сказала речниця вишу Лілія Змій.

Що відомо