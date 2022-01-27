"Щодня йде зростання": Харківщина повернулася у "помаранчеву" зону карантину

Після доби у "жовтій" зоні епіднебезпеки Харківська область знову відповідає "помаранчевому" рівню.

Дані на 27 січня прокоментувала "Українському радіо. Харків" головна санітарна лікарка області Любов Махота. За її словами, хворих щодня більшає. Другу добу поспіль на Харківщині виявляють понад 1,5 тисяч нових випадків СOVID.

"Десь тиждень ми маємо щодня приріст — більше 1000 випадків на добу. Останні два дні більше 1500 тисячі", — сказала Махота.

"Відмічається погіршення усіх індикаторних показників, рекомендованих ВООЗ для моніторингу епідситуації. Два дні ми мали перевищення показника "коефіцієнт виявлення випадку" — при критичному 20% ми мали перевищення на 1,2%, що відносило нашу зону до "помаранчевої" зони епіднебезпеки. Вчора ми були у "жовтій" зоні — показник був 19,8%. На сьогодні знову маємо помаранчеву зону з показником 21% при критичному 20%", — пояснила Махота.

"Якщо взяти завантаженість ліжок, на сьогодні ми маємо 31,9% при критичному 65%. Динаміка рівня госпіталізації — 41% при критичному 50%. І рівень госпіталізації — 52,5 при критичному 60 на 100 000 населення. Щодня йде зростання", — сказала головна санлікарка.

"Якщо ми візьмемо коефіцієнт виявлення, 1 січня він становив 7,8%, сьогодні 21%. Рівень госпіталізації — 28 був на 100 тис. населення, сьогодні — 52. І так всі показники", — підсумувала Махота.

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