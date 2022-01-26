Міносвіти рекомендувало школам відправити на дистанційку учнів 5-11 класів

Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Зокрема, рекомендується, відправити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів.
Міносвіти розробило рекомендації школам, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров’я. Так, рекомендовано дозволити відвідування закладів освіти учнями 1-4 класів, а учнів 5-11 класів — організувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів.
"У закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, закладам фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління рекомендовано запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.
Що відомо
- За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141. За добу 81 736 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людина, другу дозу – 28 984 людей, бустерну дозу – майже 250 тисяч громадян.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
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