Міносвіти рекомендувало школам відправити на дистанційку учнів 5-11 класів

Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Зокрема, рекомендується, відправити на дистанційне навчання учнів 5-11 класів.

Міносвіти розробило рекомендації школам, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров’я. Так, рекомендовано дозволити відвідування закладів освіти учнями 1-4 класів, а учнів 5-11 класів — організувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів.

"У закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, закладам фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління рекомендовано запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

Що відомо

За добу 25 січня в Україні виявили 24 321 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642). Летальних випадків – 141. За добу 81 736 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людина, другу дозу – 28 984 людей, бустерну дозу – майже 250 тисяч громадян.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

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