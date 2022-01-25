38 шкіл Харківщини працюють дистанційно через захворюваність на COVID-19

Учні 38 шкіл та окремі класи у 60 школах Харківської області не відвідують заняття у навчальних закладах через випадки захворюваності на коронавірусну хворобу.
Про це в ефірі Суспільного 25 січня розповіла заступниця директора Департаменту освіти та науки Харківської облдержадміністрації Ольга Алфьорова.
"Всього хворіє на сьогодні, з підтвердженим COVID-19, — 579 учнів, які не ходять до школи. Більшість з цих класів, де вони навчаються, закриті і переведені на дистанційне навчання", — сказала Алфьорова.
"Наразі шкіл, де кількість класів — більше двох, які переведені на дистанційне навчання, — 60 по області. І 38 шкіл працюють дистанційно повністю через захворюваність COVID та ГРВІ", — уточнила Алфьорова.
За її словами, у 90% випадках причиною переведення дітей на дистанційне навчання є саме COVID-19. На 25 січня серед педагогів регіону на коронавірусну хворобу хворіють 268 людей.
Що відомо
- З 24 січня Харківська область перебуває у "помаранчевий" зоні епіднебезпеки.
- 24 січня у центрі контролю і профілактики хвороб Харківщини повідомили, що в регіоні розглядається варіант переведення шкіл в окремих громадах на дистанційне навчання.
- Чотири доби поспіль на Харківщині фіксують понад 1000 випадків COVID за добу.
- У Харкові закрили центри вакцинації від COVID-19 на ринках та вокзалі: де можна щепитися.