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Другий день поспіль на Харківщині реєструють понад 1500 випадків COVID
КОРОНАВІРУСРегіони

Другий день поспіль на Харківщині реєструють понад 1500 випадків COVID

Інфографіка
Юлія Давидова
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Другий день поспіль на Харківщині реєструють понад 1500 випадків COVID Суспільне Харків

Минулої доби на Харківщині виявили 1593 випадки коронавірусу, 381 людина одужала. До статистики внесли відомості про чотири смерті внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 260 229 людей, 27 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"236 090 одужали, 17 578 хворіють, 6561 померли", — сказано у повідомленні.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових випадків захворювання на коронавірус — це найбільша кількість з листопада минулого року.

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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