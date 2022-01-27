Другий день поспіль на Харківщині реєструють понад 1500 випадків COVID

Минулої доби на Харківщині виявили 1593 випадки коронавірусу, 381 людина одужала. До статистики внесли відомості про чотири смерті внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 260 229 людей, 27 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"236 090 одужали, 17 578 хворіють, 6561 померли", — сказано у повідомленні.

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових випадків захворювання на коронавірус — це найбільша кількість з листопада минулого року.

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