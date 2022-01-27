На Миколаївщині у дітей шкільного віку часто спостерігаються ожиріння, анорексія, жовчнокам’яна хвороба, гастрити, підвищений рівень ацетону. У 95 відсотках випадків ці хвороби є наслідком неправильного харчування.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла лікарка-гастроентерологиня Валентина Левандовська.

За її словами, впровадження у школах нового меню спрямоване на задоволення потреб дитини у здоровому харчуванні.

"Я, як фахівець, дуже рада тому, що нарешті зайнялися харчуванням дітей шкільного віку. Протягом багатьох років харчування було незбалансованим, неправильним і часом дуже шкідливим", — сказала Валентина Левандовська.

Лікарка говорить, що діти, які харчуються правильно, вживають здорову їжу, менше хворіють, мають міцніший імунітет та краще навчаються.

"Насамперед харчування має бути збалансованим, тобто містити достатню кількість білків, жирів та вуглеводів. 85 відсотків дітей страждають від нестачі кальцію, заліза та інших мікроелементів", — каже фахівчиня.

За словами лікарки-ендокринологині Людмили Іваненко, через дефіцит йоду у багатьох дітей спостерігається збільшення щитоподібної залози. Тому їм до 18 років слід вживати спеціальні препарати з йодом.

"Це індивідуальна профілактика, яку обов’язково треба робити. Також дітям потрібно вживати йодовану сіль", — каже Людмила Іваненко.

За словами Валентини Левандовської, у щоденному раціоні школярів обов’язково мають бути м’ясо, яйця, риба, кисломолочні продукти, овочі, фрукти.

"Дуже добре, що з цього року у школах заборонені такі продукти, як сосиски, ковбаси, консерви… І дуже неправильно, коли мама в рюкзачок дає дитині сік, печиво, булку, тістечко, солодку газовану водичку", — каже лікарка.

За словами Валентини Левандовської, батькам слід привчати дітей до здорового харчування ще змалечку, приділяти цьому значну увагу, аби надалі запобігти розвитку багатьох захворювань.

Як розповіла директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Алла Веліховська, після реформи харчування в освітніх закладах почали застосовувати чотирисезонні меню, що дозволяє споживати овочі та фрукти, які вирощені на території області і є звичними для дітей. Акцент направлений на здорове харчування.

"Якщо раніше на харчоблоках могли приготувати пюре о 5:00, а потім могли розігріти його, то сьогодні це заборонено. Щойно зварена їжа має бути одразу поставлена на стіл дитини — не пізніше, ніж за 45 хвилин від моменту приготування", — сказала Алла Веліховська.

За словами Алли Веліховської, у 2022 році з державного бюджету мають виділити півтора мільярда гривень для усієї України, аби продовжувати оснащення харчоблоків навчальних закладів сучасним обладнанням.

Що відомо

З 1 січня 2022 року набрала чинності постанова №305 Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку". Контролює впровадження нових норм та дотримання санітарних норм закладами освіти управління Держпродспоживслужби.

З 24 січня в усіх школах та дитячих садках Миколаєва почала діяти нова ціна на харчування дітей. Вартість встановили 27 листопада 2021 року під час засідання виконавчого комітету міськради

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.