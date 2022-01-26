Станом на 26 січня 90 відсотків шкіл Миколаївщини працюють за новим меню. Решта — це майже 40 закладів — використовують нові рецепти, але меню ще на затверджені у Держпродспоживслужбі.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця департаменту освіти і науки облдержадміністрації Алла Веліховська.

За словами начальниці Держпродспоживслужби у Миколаївській області Лариси Бурденко, щоб повністю перейти на нові страви, деяким закладам бракує обладнання та умов, тому цей процес - поступовий.

"Меню узгоджують на сезони: зима, весна, літо, осінь. Якщо щось не відповідає, ми даємо консультацію, щоб наші всі заклади могли забезпечити раціональним харчуванням своїх дітей. На жаль, повільними темпами йде розробка триразового та дворазового меню", — говорить Лариса Бурденко.

При розробці меню перевагу надають овочам і фруктам, менше використовують жири, цукор і сіль. Дієтолог Роман Мазо говорить, що діти повинні звикнути до їжі без додавання цукру та солі.

"Дитині складно пояснити, що це корисно. Їжа втратила не в смаку, а в ароматі, втратила у вигляді. Вона має бути подана відповідним чином. Я думаю, діти їстимуть набагато здоровішу їжу", — говорить Роман Мазо.

У Калинівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Єланецької територіальної громади з 1 січня 2022 року школярі харчуються за новим меню. 25 січня на сніданок споживали кашу гречану, тертий варений буряк, хліб, гратен "Зебра" зі сметанним соусом, чай без цукру та яблуко. Учням початкових класів, з якими спілкувалися кореспонденти Суспільного, такі страви подобаються.

"Мені подобається нове меню, тому що там багато фруктів, овочів, які корисні для нашого здоров’я. Ось була запіканка, яка мені дуже сподобалась", — розповів учень 4 класу Тимофій Пивоварчук

Таке ж саме меню і для дітей старших класів. Учениця 8 класу Тетяна Деменко куштує десерт гратен, звичайна назва — "Сирна запіканка з какао".

Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв Десерт "Зебра" зі сметанним соусом

"Меню кардинально змінилось, але хотілося б, щоб додавали більше цукру і солі. Ще б хотілося, щоб їжа була на вибір. Тому що, наприклад, коли нам дають молоко, то деякі діти не п’ють молоко і просто сидять і нічого не п’ють. Також нам прибрали перше. Це суп і борщ. Але я наїдаюся", — сказала Тетяна Деменко.

"Ну, меню саме непогане, але є декілька нюансів. Буває недосолене, недосолоджене", — розповів учень 8 класу Сергій Павлушенко.

Подобається нове меню і батькам. Донька Ольги Обрежи навчається у 2 класі. Жінка говорить, що харчування змінилось на краще.

"Перший день, коли вона прийшла зі школи, то сказала: "Мамо, ти уявляєш, нам давали омлет, нам давали таку смачну кашу і от такий кусок м’яса". Тобто дитина задоволена. А я задоволена, що дитина наїдається", — говорить мати Ольга Обрежа.

Кухарка закладу Світлана Устенко для дітей готує більше 30-ти років. За її словами, на приготування страв витрачає чотири години. Якщо не знає рецепт — дивиться відео в інтернеті. Жінка каже, що до всього можна звикнути, потрібен тільки час.

"Інтернет — велике діло. Що не знаєш — відкриваєш. Я дома сідаю ввечері, якщо в мене на другий день нове меню, я дивлюся відео, і вже на другий день маю уявлення, яке воно має бути. У мене вся їжа через духовку. Контрольна порція обов’язково, щоб було видно, скільки повинно бути у тарілці", — розповіла Світлана Устенко.

У Калинівському закладі загальної середньої освіти нове меню розробляли впродовж чотирьох місяців. Керувались 305 постановою пунктом дев’ятим Кабінету Міністрів від 24 березня 2021 року "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

"Діти перебувають у школі з 8:00 до 15:00. Тобто їм прийнятне одноразове харчування. Звичайно, хотілося б, щоб меню це розроблялося на рівні міністерства. Щоб ми могли просто взяти це меню і вибрати те, яке потрібно для нашого навчального закладу. У школі немає свого технолога, який би сів і розробляв, вирахував ті відсотки, вирахував калорійність", — розповіла директорка Калинівського закладу Галина Кокуца.

За словами директорки Галини Кокуци, всі діти у школі харчуються безкоштовно. У закладі навчаються 74 учні.

Що відомо

Із 1 січня 2022 року всі заклади загальної середньої освіти перейшли на оновлене шкільне меню, впровадження якого почалося з 1 вересня 2021 року. Контролює впровадження нових норм та дотримання санітарних норм закладами освіти управління Держпродспоживслужби.

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