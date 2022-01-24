З 24 січня в усіх школах та дитячих садках Миколаєва почала діяти нова ціна на харчування дітей. Вартість встановили 27 листопада 2021 року під час засідання виконавчого комітету міськради.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила заступниця начальника управління освіти з основної роботи міської ради Світлана Макарова.

Так, для учнів 1-4 класів вартість харчування зросла майже вдвічі: з 14 гривень 20 копійок до 26 гривень 20 копійок на день. Для дошкільнят триразове харчування коштуватиме 52 гривні 80 копійок. 50 відсотків вартості харчування співфінансується з бюджету міста.

У Миколаївській спеціальній школі для дітей із порушеннями зору вартість харчування становить:

у дошкільному відділенні 40 гривень 20 копійок для груп раннього віку та 52 гривні 80 копійок для групи дошкільного віку .

та . у шкільному відділенні для учнів 1-4 класів — 59 гривень, а для учнів 5-9 класів – 81,5 гривень.

Вартість на послуги організації харчування для учнів пільгових категорій, що фінансується з бюджету міста:

для учнів 1-4 класів — 37,40 гривень ;

— ; для учнів 5-11 класів — 51,80 гривні.

За словами заступниці начальниці управління освіти з фінансово-економічних питань Лариси Іванової, підвищення вартості харчування у школах та дитсадках Миколаєва пов'язане зі зростанням цін на продукти та оплату тарифів енергоносіїв.

"За основу було взято постанову Міністерства освіти №305, у якій передбачено нові розрахунки калорійності для енергетичної ефективності харчування дітей. Передбачається покращення калорійності харчування для дітей, у тарілці збільшиться кількість фруктів й овочів, зменшиться цукор та сіль", — сказала Лариса Іванова.

Інформацію про зміну меню в школах підтвердили директори Миколаївської гімназії №25 Анжела Піляєва та Миколаївської спеціалізованої школи №22 Петро Богун. Зі слів Анжели Піляєвої, 24 січня у школі подавали плов, м'ясо куряче, квашену капусту, огірок, компот зі сухофруктів та яблуко.

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