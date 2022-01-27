Румунія хоче збільшити присутність військ НАТО

На тлі напруження між Росією та Україною Румунія заявила, що домагатиметься збільшення контингенту НАТО на своїй території.

"Ми готові до ширшої присутності сил альянсу", — заявив президент Румунії Клаус Йоханніс у телезверненні до народу після засідання Вищої ради оборони у Бухаресті 26 січня, передає DW.

Йоханніс закликав НАТО до єдності та солідарності на тлі загрози військового вторгнення РФ в Україну та наголосив, що буде активно добиватися розміщення додаткових військ НАТО на території Румунії.

Він також відзначив, що країна готується до напливу біженців, якщо Москва "відмовиться від шляху діалогу".

Що відомо

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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