Як правильно зібрати тривожну валізу — розповідали у молодіжному центрі “Квадрат”. Тренінг проводили працівники Червоного хреста та обласної служби з надзвичайних ситуацій. Участь взяли близько пів сотні вінничан.

За словами начальника відділу планування заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Вінницькій області Олега Семенова, потрібно не панікувати і швидко, за потреби, зібрати речі першої необхідності. Зокрема: каремат, намет, теплі шкарпетки, ліхтарик, батарейки, металевий посуд — все це може знадобитися. Втім важливо розуміти, як надовго ви залишаєте свій будинок і в який спосіб пересуватиметеся (пішки чи на авто).

"Моя порада мінімізувати набір продуктів харчування, брати їх менше, адже одна із найважливіший критерій "тривожної" валізи — вага, а продукти харчування важать доволі багато. Якщо пересуваєтеся пішки, то там має бути мінімальний набір продуктів, якщо є власний транспорт, то можна збільшувати перелік того, що може входити до валізи", — говорить начальник відділу планування заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Вінницькій області Олег Семенов.

Фото: Суспільне Вінниця

Документи та гроші краще тримати при собі, каже Олег Семенов.

У тренінгу взяли участь 50 вінничан. Серед них Ілона Довганюк.

"Я вважаю, що це повинні знати всі вінничані, усі люди", — каже Ілона Довганюк.

Фото: Суспільне Вінниця

Під час тренінгу відвідувачів вчили також надавати і першу медичну допомогу. Тренер Червоного Хреста Юрій Марценюк говорить, що під час надзвичайних ситуацій звичайна хустинка може врятувати життя.

"Звичайна косинка — це зупинка кровотечі, фіксація травм. Базовий набір — це дві косинки. Також має бути термоковдра, вона невелика", — говорить Юрій Марценюк.

Наступний такий тренінг в центрі "Квадрат" відбудеться 7 лютого о 15:00.

Колаж, Суспільне

"Тривожний" рюкзак переселенки Світлани Іворовської

Документи, ксерокопії в герметичному пакеті, блокнот, ручка, зарядні пристрої для телефонів, Powerbank, а ще засоби гігєни та аптечка. Ці речі Світлана Іворовська вважає необхідними під час надзвичайних ситуацій. Жінка — переселенка з Горлівки. Майже 8 років тому зі своєю родиною вимушена була тікати з рідного міста.

Фото: Суспільне Вінниця На фото: Світлана Іворовська

Пережити це знову Світлана Іворовська, каже, не хоче. Втім у своєму рюкзаку речі першої необхідності тримає завжди. Окрім документів, спакувала ковдру, тарілку, чашку.

"Треба розуміти, куди ти їдеш і для чого тобі валіза. Коли ти спускаєшся в бомбосховище — це один набір речей, а коли ти їдеш з міста — інший. Але коли ти їдеш назавжди — це зовсім інший набір речей", — каже Світлана Іворовська.

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