Як правильно зібрати тривожну валізу — розповідали у молодіжному центрі “Квадрат”. Тренінг проводили працівники Червоного хреста та обласної служби з надзвичайних ситуацій. Участь взяли близько пів сотні вінничан.
За словами начальника відділу планування заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Вінницькій області Олега Семенова, потрібно не панікувати і швидко, за потреби, зібрати речі першої необхідності. Зокрема: каремат, намет, теплі шкарпетки, ліхтарик, батарейки, металевий посуд — все це може знадобитися. Втім важливо розуміти, як надовго ви залишаєте свій будинок і в який спосіб пересуватиметеся (пішки чи на авто).
"Моя порада мінімізувати набір продуктів харчування, брати їх менше, адже одна із найважливіший критерій "тривожної" валізи — вага, а продукти харчування важать доволі багато. Якщо пересуваєтеся пішки, то там має бути мінімальний набір продуктів, якщо є власний транспорт, то можна збільшувати перелік того, що може входити до валізи", — говорить начальник відділу планування заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у Вінницькій області Олег Семенов.
Документи та гроші краще тримати при собі, каже Олег Семенов.
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У тренінгу взяли участь 50 вінничан. Серед них Ілона Довганюк.
"Я вважаю, що це повинні знати всі вінничані, усі люди", — каже Ілона Довганюк.
Під час тренінгу відвідувачів вчили також надавати і першу медичну допомогу. Тренер Червоного Хреста Юрій Марценюк говорить, що під час надзвичайних ситуацій звичайна хустинка може врятувати життя.
"Звичайна косинка — це зупинка кровотечі, фіксація травм. Базовий набір — це дві косинки. Також має бути термоковдра, вона невелика", — говорить Юрій Марценюк.
Наступний такий тренінг в центрі "Квадрат" відбудеться 7 лютого о 15:00.
"Тривожний" рюкзак переселенки Світлани Іворовської
Документи, ксерокопії в герметичному пакеті, блокнот, ручка, зарядні пристрої для телефонів, Powerbank, а ще засоби гігєни та аптечка. Ці речі Світлана Іворовська вважає необхідними під час надзвичайних ситуацій. Жінка — переселенка з Горлівки. Майже 8 років тому зі своєю родиною вимушена була тікати з рідного міста.
Пережити це знову Світлана Іворовська, каже, не хоче. Втім у своєму рюкзаку речі першої необхідності тримає завжди. Окрім документів, спакувала ковдру, тарілку, чашку.
"Треба розуміти, куди ти їдеш і для чого тобі валіза. Коли ти спускаєшся в бомбосховище — це один набір речей, а коли ти їдеш з міста — інший. Але коли ти їдеш назавжди — це зовсім інший набір речей", — каже Світлана Іворовська.
Що відомо
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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