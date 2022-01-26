Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг. Апарату Кабінету міністрів доручено підготувати відповідні рішення на розгляд, але наразі невідомо, коли саме послуги будуть доступні.

Про це він заявив на засіданні уряду 26 січня.

"Уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат на освітні послуги. Також з ініціативи президента Володимира Зеленського плануємо розширити програму на комунальні послуги", — заявив Шмигаль.

За його словами, наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат, а 1,7 млрд грн цієї допомоги вже витрачено.

Він запевнив, що анонсовані 500 грн виплат за бустерну дозу також незабаром запрацюють — уряд "активно працює над впровадженням цієї ініціативи".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що програму "єПідтримка" протягом місяця розширять для літніх людей – вони матимуть можливість використання цих коштів на оплату комунальних послуг. Він також повідомив, що за бустерну дозу можна буде отримати додаткові 500 гривень.

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