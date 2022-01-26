У Донецькій області завершено розслідування, стосовного ексначальника інженерної служби однієї з військових частин Ярослава Татарина підозрюють у службовій недбалості, внаслідок якої 14 лютого 2021 року, неподалік Новолуганського, підірвалися на міні та загинули троє українських військових. Про це повідомили в Офісі Генерального Прокурора.
"Колишній військовослужбовець не розмітив попереджувальними знаками протитанкові міни, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське", — йдеться у повідомленні.
Додали, що чоловік не проінформував командування про їх місцеперебування. Чоловіку загрожує позбавлення воліПозбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу на строк від п’яти до семи років.
Ярослав Татарин розповів під час суду 7 квітня 2021 року, що про міни, на яких підірвались військовослужбовці він повідомляв керівництво і про них знали військовослужбовці, які несли там службу.
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Що відомо
- Ярослав Татарин прослужив у зоні бойових дій більше ніж п'ять років.
- 14 лютого у Донецькій області, поблизу Бахмутського району, від невідомої вибухівки загинуло троє військовослужбовців — двоє бійців з Полтавщини та один з Харківщини. Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом загибелі військових.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил через загибель трьох українських військових у районі Новолуганського.
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