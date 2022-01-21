У Донецькій області судитимуть двох чоловіків, які без ліцензії транслювали фільми компанії "Universal" у власному кінотеатрі. Цю інформацію Суспільному повідомила головний спеціаліст відділу інформаційної політики Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Влітку 2021 року 51-річний житель Маріуполя разом із 25-річним сином облаштували на території Урзуфа літній кінотеатр. Вони транслювали кінострічки, що належать кінокомпанії "Universal" офіційний кінодистриб’ютор якого ПрАТ "БіЕндЕйч", — повідомила речниця.

За словами речниці, художні фільми та мультиплікація транслювалися російською мовою. Дії чоловіків завдали кінокомпанії "Universal" збитків на 400 тисяч гривень.

Як розповіла речниця, маріупольцям загрожує від 1000 до 2000(від 17 тис. грн. до 34 тис. грн.) неоподатковуваних мінімумів, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Що відомо

Один неоподаткований мінімум доходів громадян сумою 17 гривень.

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