Суд не задовольнив апеляцію у справі щодо вбивства підлітка на Донеччині

В апеляційному суді Маріуполя суд не задовольнив апеляцію у справі засудженого за вбивство підлітка Олександра Шика. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з зали суду.

Адвокат Шика Олександр Мироненко повідомив Суспільному, що будуть подавати касацію.

Жодної міри запобіжного заходу щодо Шика не обрали.

Що відомо

У серпні 2021 року, Орджонікідзевський райсуд Маріуполя визнав його винним в умисному вбивстві підлітка та присудив 13 років за гратами. За законом, він впродовж 30 днів мав змогу подати апеляцію.

Засуджений у справі вбивства 15-річного підлітка Олександр Шик, подав апеляцію. 11 листопада в апеляційному суді Маріуполя відбулось перше засідання. Жодної міри запобіжного заходу щодо Шика не обрали.

8 грудня 2018 року Олександр Шик, повертаючись із друзями з полювання у нетверезому стані, вистрілив із мисливської рушниці посеред вулиці у селі Рибинському. Дріб влучила у 15-річного Івана Преду. Через множинні травми хребта та внутрішніх органів хлопець помер у лікарні.

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