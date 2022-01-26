У Краматорську учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання

У Краматорську через різке погіршення епідеміологічної ситуації школярів з 5 по 11 клас перевели на дистанційне навчання. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"За останній тиждень кількість хворих зросла більше ніж у 2 рази до 295 людей. Особливо зросла захворюваність серед дітей. За два останні дні захворіло понад 100 дітей", — йдеться у повідомленні.

Додали, що через захворюваність учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл вирішено перевести на дистанційне навчання з 26 січня по 12 лютого.

Зазначили, що у місті посилюються карантинні заходи у транспорті, на ринках, супермаркетах, торговельних центрах, закладах громадського харчування, побутового обслуговування тощо.

Також у Слов'янську три школи перевели на дистанційне навчання. В школах №№9, 12 та 15 понад 50% учнів контактували з людьми в яких вже підтвердили COVID-19.

Що відомо

Станом на вчора, 25 січня у Краматорську на дистанційному навчанні перебувало 39 класів.

У Слов'янську на самоізоляції було закрито 59 класів.

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