Окупанти 5 разів відкривали вогонь — штаб ООС

За добу 25 січня бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
"У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї"
Також поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах.
Що відомо
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
- 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.