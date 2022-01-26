Окупанти 5 разів відкривали вогонь — штаб ООС

За добу 25 січня бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це штаб операції Об’єднаних сил.

"У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї"

Також поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах.

Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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