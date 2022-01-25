Акція ФОПів: майже 400 підприємців з Миколаївщини долучились до мітингу

Майже 400 підприємців з Миколаївщини долучились до мітингу в Києві. Вимагають від парламентарів скасування законів, які зокрема передбачають обов'язкове запровадження касових апаратів та наявність дозвільних документів на товар. У Миколаєві деякі представники малого та середнього бізнесу сьогодні не відкрили свої торговельні точки на знак протесту.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова осередку SaveФОП Миколаївщини Олена Кошелєва.

Торговельний комплекс "ЮСК", що на проспекті Миру в Миколаєві, 25 січня залишився порожнім. Ролети на магазинах опущені, ворота ринку зачинені, на них оголошення, у якому йдеться, що 25 січня торговельний комплекс не працюватиме.

Свій магазин 25 січня не відчиняла Олена Кошелєва, жінка підприємець з початку 1990-х років. Говорить, що закон про обов’язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців "вбиває" малий та середній бізнес.

"За весь цей час взагалі жодного разу не взяла лікарняного, ні відпустки, весь час працювала і кожен місяць сплачувала податки державі, а тепер таке до нас відношення", — розповіла Олена Кошелєва.

Закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів набрав чинності з початку 2022 року. Він стосується переважно підприємців другої та третьої груп – продавців, таксистів, екскурсоводів, перукарів тощо. Усі ці розрахунки мають бути фіскалізованими, тобто покупець має отримати чек.

За оцінками поліції діалогу, під Радою перебуває приблизно 1 000 мітингарів. Серед них підприємиця з Миколаєва Оксана Александрова. Жінка говорить, що вимагають прийняття закону 5866, інакше акцію продовжать безстроково.

"Ми проти касових апаратів, проти фіскалізації і проти штрафів скажених. Що таке 51 тисяча штраф, що таке 117 тисяч штраф – це взагалі нормально? Витягне мікробізнес?", — говорить підприємиця Оксана Александрова.

Чоловік підприємиці Олени Кошелєвої також 25 січня поїхав на мітинг до Києва. Жінка говорить, сподіваються, що народні обранці почують ФОПівців та розглянуть альтернативні законопроєкти 5866 та 5866/1, які роблять бізнес прозорим для влади, але не передбачає використання касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій.

"Штрафи, страшні штрафи за те, що якусь помилку допустив чи ще щось. Ми просто не потягнемо. Я взагалі не знаю, хто придумував ці штрафи, на якій планеті вони живуть? Я особисто такого тягаря не витримаю, мені доведеться закритись", — розповіла Олена Кошелєва.

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав, що дискусія з приводу фіскалізації є вичерпаною, а реформа завершеною. За його словами, станом на січень 2022 року в Україні ФОПи встановили 300 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.

"В тому, аби ми не вживали цих заходів, зацікавлені деякі сили в суспільстві. Перше, це контрабандисти, які зацікавлені в тому, аби в Україні залишалась найбільша чорна дірка в Європі, де б реалізовувались товари без документів. По-друге, це конвертатори, які роблять так званий бізнес на ухиленні від оподаткування. Третє, це абсолютно популістичні, безвідповідальні політики, які підтримують їх, заробляючи політичні, а іноді і не тільки політичні, дивіденди на цих протестах", — сказав Данило Гетманцев.

Акція біля Верховної Ради завершилась сутичками. За словами підприємиці з Миколаєва Оксани Александрової, поліція не дозволила пройти до будівлі представникам мітингувальників, їх витісняли та застосували сльозогінний газ. Акція закінчилась о 16:30.

Що відомо

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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