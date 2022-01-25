З початку 2022 року на Івано-Франківщині спеціалісти Держпродспоживслужби в області виявили 400 порушень санітарних і протиепідемічних вимог, що становить 8% від усієї кількості перевірених об'єктів. Фахівці служби склали на порушників адмінпротоколи.
Про це Суспільному розповів начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Віталій Фіглевський.
З його слів, найбільше порушень фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували у школах, продовольчих крамницях, закладах громадського харчування і на агропромислових ринках.
"З початку року спеціалісти перевірили 5 000 об'єктів. З них у 400 виявили порушення, що складає 8% від загальної кількості перевірених закладів. На порушників склали протоколи за недотримання санітарних і протиепідемічних вимог за ч. 1 ст. 44-3, ч. 2 ст. 44-3 та ст. 42 КУпАП", — сказав Віталій Фіглевський.
Він розповів, що через впровадження на Івано-Франківщині "червоного" рівня епіднебезпеки, фахівці Держпродспоживслужби надалі перевірятимуть дотримання санітарних норм у закладах, які можуть працювати з обмеженнями.
Що відомо: З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону
"Спеціалісти перевірятимуть об'єкти, роботу яких дозволили за наявності в усіх відвідувачів та персоналу (в деяких випадках — у 60% персоналу) зеленого COVID-сертифіката, ПЛР-тестування або довідки про одужання. Це стосується закладів громадського харчування, готелів, хостелів, канатних підвісних доріг, непродовольчих крамниць та ринків, торговельно-розважальних центрів", — розповів Віталій Фіглевський.
Він додав, що спеціалісти перевіряють, зокрема, дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, наявність розмітки, урн для засобів індивідуального захисту.
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