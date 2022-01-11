У кожного так буває: обираєте речі чи продукти й коли доходить до оплати, вас запевняють, що розрахуватися можна лише готівкою. Так і оплачуєте, але в результаті не отримуєте чека. У такому випадку повернути товар, чи захистити свої права буде вкрай важко. Але все це у минулому, обіцяють у парламентській монобільшості.

З першого січня деяких фізичних осіб підприємців (ФОП) зобов'язали використовувати касові апарати. Чи стануть від цього покупці більш захищеними і як нововведення вплинуть на роботу самих ФОПів, — пояснює Суспільне.

Кого стосуються нововведення

Встановити реєстратори розрахункових операцій (РРО), чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), мають підприємці платники єдиного внеску 2-4 груп, які проводять розрахункові операції. Наприклад, якщо приймають оплату готівкою, через термінали, пристрої для самообслуговування чи через оплату інтернет-банкінгом. Якщо ж клієнт переказує гроші на розрахунковий рахунок або ж у касі чи через термінал банку, то касовий апарат не потрібен. Як і ФОПам першої групи, тобто тим, хто не має найманих працівників, торгує на ринках й надає побутові послуги.

Графіка: Суспільне

У цьому переліку є винятки. ФОПам, які торгують на ринку, касовий апарат не потрібен за умови, що цей ринок легальний. Також видавати фіскальні чеки не потрібно ФОПам у селах.

"Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу. Водночас використовувати програмні РРО як альтернативу не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність в селах", — заявляла перша віцепрем’єр-міністерка України і міністерка економіки Юлія Свириденко.

Але і для сіл є виключення. Встановити касовий апарат доведеться, якщо підприємець торгує через інтернет або якщо продає алкоголь чи тютюн і встановити апарат зобов'язала місцева влада.

Графіка: Суспільне

Продавчиня Людмила з села Дмитрівка під Києвом розповіла Суспільному, що встановити РРО в продуктовому магазині, де вона торгує, таки довелося, бо продають підакцизні товари — алкоголь і цигарки. Жінка каже, що важко знайти село, де цими товарами торгували б в окремих магазинах. Крім того, вважає, що в селах свої особливості роботи продуктових магазинів.

"Є таке, як чорні зошити, люди записуються (беруть товари в борг — ред.). Село — це там не вистачило, там ще раз не вистачило, і проводити це все через касу просто неможливо", — констатує продавчиня.

Фото: Суспільне Продавчиня Людмила з села Дмитрівка під Києвом розповіла, що встановити РРО в продуктовому магазині, де вона торгує, таки довелося, бо продають підакцизні товари

Крім ФОПів у селах, деякі "лазівки", щоб не встановлювати касові апарти, отримали і ті підприємці, які займаються інтернет-торгівлею. Для продажу товарів чи послуг в інтернеті РРО не потрібне, якщо покупець оплачуватиме не на картку ФОПа, а на його поточний банківський рахунок, так званий IBAN.

Яке покарання за порушення

Якщо ФОПа вперше зловлять на тому, що не видав фіскального чека, то заплатить 100% вартості товару, якщо впіймають вдруге — 150%. Але до кінця карантину діє мораторій на планові перевірки податкової. Проводити її можуть у випадку, якщо на підприємця поскаржаться самі покупці.

За словами ексвиконувача обов'язків голови Державної податкової служби України Євгена Олейнікова, на першому етапі фіскали проводитимуть роз'яснювальні роботи.

"Ми поки що їх просто інформуємо: "Шановні, до вас наближається момент, коли ви маєте встановити РРО… Бажано, поки діє мораторій скористатися цим, встановити РРО і почати застосовувати, маючи можливість для навчання, а не одразу потім, після скасування мораторію", — заявляв Олейніков.

Як зрозуміти, чи вам видали фіскальний чек

На столичній вулиці Хрещатик термінали для оплати карткою встановлені у кожному кавовому кіоску. Втім, це ще не гарантує, що з вашої покупки сплатять податки. В одних кав'ярнях видають лише банківський чек про те, що ви справді оплатили покупку. В інших — два чеки: банківський і той, на якому написано, що він фіскальний.

Крім напису "фіскальний чек", на квитанції про оплату повинен бути також QR-код. Відсканувавши його, ви потрапите на сайт Державної податкової служби, яка одразу ж автоматично отримує дані про вашу покупку. На цьому сайті ви можете перевірити, в кого саме придбали товар чи послугу і скільки коштувала покупка.

Фото: Суспільне

Як до нововведень ставляться ФОПи

Киянка Тетяна Горева займається ремонтом одягу. З 2005 року винаймає кімнату у підвалі одного з торговельних центрів. Раніше жінка мала чотирьох підлеглих, але була змушена їх звільнити і перейти з першої на другу групу оподаткування. Адже для першої групи не передбачені касові апарати.

"При моєму бізнесі, при побуті, РРО з навантаженням фінансовим у 100 тисяч, не менше, у рік ми не потягнемо. Я вимушена бути і прибиральницею, і директором, і заробляти на життя. А найняти бухгалтера — ці функції я не можу виконувати, найняти комп'ютерника — без нього неможливо вести РРО. А особливо в наших реаліях. От я сьогодні прийшла на роботу, в мене просто немає світла. Як можна вести РРО, якщо без попередження зникає світло?", — говорить підприємиця.

Фото: Суспільне Киянка Тетяна Горева мала чотирьох підлеглих, але була змушена їх звільнити і перейти з першої на другу групу оподаткування.

Голова профільного комітету Верховної ради, ініціатор змін для ФОПів Данило Гетманцев стверджує, що користуватися касовим апаратом не складно. Каже, що робота з РРО проста і доступна, тож винаймати бухгалтера немає потреби: "Не потрібно вести облік товарів і не потрібно зберігати первинні документи для всіх видів діяльності, крім трьох — це продаж електроніки, лікарських засобів і ювелірки", — говорить він і додає, що касові апарати є на будь-який гаманець.

Суспільне поспілкувалося із однією з приватних компаній, яка займається продажем РРО і ПРРО: ціни коливаються від 5 до 15 тисяч гривень в залежності від типу пристрою. Крім самого девайсу, як бонус пропонують безплатне встановлення й навчання.

"Якщо потрібна якась бухгалтерська консультація, то ми її надаємо, ми навіть допомагаємо реєструвати форми, які потрібні для ФОПів, і супроводжуємо їх до того моменту, поки вони не почнуть з впевненістю працювати із касовим", — говорить Ярина Політика, керівниця відділу компанії з продажу РРО та ПРРО.

Крім того, податкова розробила власну безплатну програму, яку можна встановити на телефон, як касовий апарат. Втім, у русі #SaveФОП програмне забезпечення критикують.

"Якщо ви хочете отримати друкований чек, як його видрукувати з мобільного телефону? Немає мобільних телефонів, які друкують касові чеки. А чому ви як покупець маєте давати свою електронну пошту чи свій мобільний телефон? Щоб я вас розсилкою засипав? До мобільного телефону мені ще треба принтер, а до принтера — розетку, щоб його під'єднати", — нарікає голова руху #SaveФОП Сергій Доротич.

Також стверджує, що програмне забезпечення працює вкрай погано.

"Той продукт, який є безплатним, на Android працює погано, після 50 позиції просто підвисає і нічого неможливо зробити, а в мене не 50, а 5 тисяч позицій. На iOS не працює взагалі", — додає Доротич.

У політичній опозиції нарікають на іншу проблему — збої в роботі через те, що в перші дні нововведень ФОПи масово кинулися встановлювати фіскальні касові апарати.

"Програмне забезпечення, як виявилося, не було готовим на перше січня. Я маю на увазі безплатне державне програмне забезпечення. А крім того, в перші дні, коли велика кількість звернулася щодо встановлення програмних РРО приватних власників, відбувся збій через перенасичення цих звернень", — каже Ніна Южаніна, членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політик.

З п'яти опитаних Суспільним ФОПів на Майдані Незалежності у двох були збої в роботі системи.

Як зміни вплинуть на економіку і бізнес

Мета нововведення, за словами ініціаторів, — побороти нелегалів й контрабандистів та збільшити надходження до бюджету. Втім, точних підрахунків немає скільки саме отримає бюджет.

"Більшість товарів, які реалізуються в інтернеті, більшість товарів, які реалізуються в магазинах і торговельних центрах, — це товари контрабандні. Це товари, які реалізуються без документів. При чому дуже великою проблемою є те, що величезні, фешенебельні магазини реалізують товари через ФОПів", — говорить Гетманцев.

Фото: Суспільне Гетманцев вважає, що нововведення для ФОП сприятимуть боротьбі з контрабандою

Існує ще одна схема, яку хочуть побороти завдяки фіскалізації — так звані "ферми для приховування реального обороту". Коли середні і великі фірми продають свій товар через маленьких юридично не пов'язаних між собою ФОПів, кожен з яких на спрощеній системі оподаткування.

Така мета цілком досяжна, вважає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Держава зможе контролювати обороти ФОПів і виявляти тих, хто перебуває на спрощеній системі, але має більші обсяги торгівлі, аніж передбачено.

"Держава зможе переводити їх на загальну систему оподаткування, якщо їхній обіг перевищує норму або якщо вони торгують якимись товарами, з яких мають бути сплачені додаткові податки. Знизиться і рівень контрабанди. Раніше, якщо ви купили контрабанду, ви знаєте, що це контрабанда, але ви нічого не доведете, бо у вас на руках немає жодного документа, який би говорив про те, що ви купили цей товар. Тепер, коли будуть відповідні ці документи, буде можливість виявляти, буде можливість реагувати. Тому, ймовірно, контрабанда буде в менших обсягах. Але значна часина контрабанди іде через ринки, а для них РРО не передбачене", — додає Несходовський.

У русі #SaveФОП вже прогнозують подорожчання товарів для компенсації за витрати на фіскалізацію: "Я як ФОП третьої групи переймаюся тим, що мої товари стануть дорожчими і я буду вже не конкурентний з нелегальним сектором. Вони продають в соціальних мережах ті самі товари і не платять нічого, а продають дешевше", — говорить Доротич. За його словами, частина ФОПів піде працювати у тінь, хтось поставить касовий апарат, але не користуватиметься ним, ще часина шукатиме лазівки.

"Якщо людина хоче сфальшувати, то вона не натисне кнопочку і не видасть фіскальний чек, або матиме два касові апарати — один фіналізований з податковою, а другий такий самий, але він не видаватиме фіскального чека", — додає Доротич.

У русі заявили, що знов збиратимуться на акції і вимагатимуть, або Рада ухвалила законопроєкти, де ФОПи мають три альтернативи: встановити фіналізований касовий апарат, не встановлювати і вважати банк податковим агентом, який передаватиме інформацію фіскалам, або ж при оплаті готівкою видавати заповнений від руки товарний чек із підписом і печаткою. Втім, все це, на їхній погляд, має стосуватися цінних товарів, які коштують більше однієї мінімальної зарплати.

Від існування тіні лише в шести індустріях, лише за минулий рік держбюджет втратив 155 мільярдів гривень, розповіла Суспільному Вікторія Куликова, керівниця Регуляторного напрямку Європейської Бізнес Асоціації.

"Це величезні кошти, які ми можемо інвестувати в подальший розвиток економіки. Законослухняний бізнес повністю підтримує ідею фіскалізації, бо без контролю побороти контрабанду, нелегальний імпорт, реалізацію фальсифікованих товарів неможливо. А в результаті страждає дежбюджет і добросовісний бізнес, який працює не в конкурентних умовах і страждають споживачі", — говорить Куликова.

Водночас економіст Володимир Дубровський зазначає, що більшість контрабанди в Україні проходить не через ФОПів, а через великий бізнес. Тож поки податкова не реформована, є ризик, що цим користуватимуться великі компанії, аби знищувати менших конкурентів, бо ті продають дешевше: "Вони будуть просто замовляти масові перевірки, заносити до податкової певні гроші, щоб податкова просто винищувала, наприклад, дрібний бізнес у радіусі, скажімо, кілометра від іноземної великої торгівельної мережі".

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