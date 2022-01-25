Аварія в Помічній. Рятувальники витягли з понівеченого автомобіля двох чоловіків

У місті Помічна Кіровоградської області сталася аварія: автомобіль в'їхав в електроопору. Водія та пасажира з машини витягли рятувальники, розповіла Суспільному речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак.
24 січня о 23:00 повідомлення про це прийшло рятувальникам. Вони виїхали на місце та дістали двох чоловіків 1992 та 1986 року народження. Водія та пасажира доставили в Помічнянську міську лікарню. Заступник директора лікарні Юрій Рудий телефоном відмовився коментувати журналістам їх стан.
За словами міського голови Помічної Миколи Антошика, чоловіки – місцеві жителі.
З особистих джерел Суспільному відомо, що водій був нетверезим.
Речниця національної поліції області Віталіна Бевзенко розповіла Суспільному, інформацію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Санкція статті передбачає:
- штраф від 3400 до 8500 гривень;
- виправні роботи до двох років;
- арешт до шести місяців;
- обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати машинами до трьох років або без такого.
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