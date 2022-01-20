У Голованівську лікарці вручили ордер на двокімнатну квартиру

У місті Голованівськ Кіровоградської області вручили ордер на двокімнатну квартиру лікарці Вікторії Гуровській. Вона працює терапевтом у Центральній районній лікарні. Про це Суспільному розповів голова громади Сергій Цобенко.

Квартира коштує 25 тисяч американських доларів. Це гроші громади. "Цю квартиру купили раніше. До того в ній жив лікар, який поїхав від нас. Нині ми вручили ордер на житло Вікторії Гуровській, яка приїхала працювати у Головнівськ з села. Квартира з ремонтом, можна заїжджати і жити".

Це помешкання жінка зможе приватизувати, якщо відпрацює у лікарні десять років. За словами Сергія Цобенка, громада намагається забезпечити житлом усіх приїжджих лікарів.

"До нас на роботу з Запоріжжя переїхала працювати педіатр-неонатолог, бо знала, що ми забезпечимо її житлом і купимо необхідне медичне обладання. Лікарка-дерматолог, яка відпрацювала десять років, наступного місяця оформлятиме на себе квартиру".

Вікторія Гуровська розповіла Суспільному, що вже проживає у квартирі. До цього на роботу їздила щодня з села Троянка, звідки вона родом.

"Квартира мені подобається, вона розташована у центрі Голованівська. У помешканні зробили ремонт, є меблі та холодильник. Голова громади ще подарував мені мікрохвильову піч. Квартира розташована за 15 хвилин від моєї роботи".

У Голованівській громаді забезпечили житлом шістьох лікарів. Сергій Цобенко сказав, що у 2022 році медикам планують вручити ще два ордери на житло.

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