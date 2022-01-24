Горіла постіль. У Новоархангельську під час пожежі травмувався чоловік

У селищі Новоархангельська Голованівського району Кіровоградської області під час пожежі в приватному будинку травмувався чоловік. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Зайнялися речі на ліжку.

Горіли речі на ліжку в будинку на вулиці Щорса у Новоархангельську. Площа займання – два квадратних метра. Пожежу загасили за 20 хвилин.

Господаря будинку – чоловіка 1958 року народження – з опіками відвезли до хірургічного відділення Новоархангельської лікарні.

Причину займання з'ясовують.

Лікар-травматолог Новоархангельської лікарні Руслан Мельник розповів Суспільному, що чоловік отримав глибокі опіки значної площі поверхні тіла, точної площі не назвав.

"Стан пацієнта – вкрай важкий. Лікуємо симптоматично, проводимо інтенсивну терапію. Він нетранспортабельний, тому відвезти його в обласну лікарню не можемо. Відправили їм знімки, вони нас консультують телефоном. Чоловік у свідомості, на питання відповідає, але свідомість, через шок, можна сказати, сплутана".

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